Villarroel: “Hay que trabajar y renovar para que el PJ sea creíble en una próxima elección”

El dirigente justicialista de la localidad de Esquel, Juan Villarroel, volvió a cargar las tintas contra la actual conducción del PJ y aseguró que en este debe darse la tan nombrada renovación ya que las actuales autoridades están “alejadas de la realidad”.

El cordillerano sostuvo que la presidencia podría recaer sobre Othar Machaeashvili, Dante Bowen, Gustavo Sastre o Alfredo Béliz. “Son dirigentes que tienen acompañamiento y trabajan muy bien”.

Por otro lado, resaltó que el actual presidente “Carlos Linares junto al secretario que tiene el partido, Blas Meza Evans, son gente que trata de destruir y no dejar participar a la militancia. Están hace muchos años y ponen obstáculos de todo tipo para que no haya renovación”.

Villarroel criticó que quienes conducen actualmente el PJ toman decisiones para su beneficio personal y que “digitan para que los que ellos quieran sean candidatos”.

“Tenemos elecciones el año próximo y hay que trabajar para que el justicialismo esté presente con propuestas que sean agradables al electorado. Hay que buscar una alternativa, a la gente no le importa la vida interna de un partido, lo que quiere es llegar a fin de mes”, fustigó.

Además, llamó a los “compañeros” a convocar a reuniones para debatir sanamente y “dejar de lado el twitter”.

Luego, criticó que “hay dirigentes de Trelew que dicen que tienen la solución a los problemas de la gente, cuando están hace 40 años, y vemos que no es así”.

Por último, deseó que de cara a las elecciones internas que tendrá el PJ, deseó que haya un consenso y que declaró que “algunos dirigentes no tendrían que estar en la conducción del partido. Si quieren acompañar, que lo hagan. Pero no pueden estar conduciendo al PJ. Por ejemplo el diputado Fita quiere presidir pero no sale a explicar todo lo que está pasando con el tema de los viáticos y eso a la gente le molesta mucho”.