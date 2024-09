Polémica en vivo entre L-Gante y Luis Ventura: el periodista se enojó y abandonó el estudio

“Hola, Elián. Bienvenido A la Tarde. ¿Cómo estás?”, comenzó diciendo el periodista, que está reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción. El artista respondió por lo bajo un: “¿Cómo va? Buenas tardes”. Ahí, Luis lo presentó y decidió marcharse. “Tal como lo habíamos prometido, L-Gante iba a estar en nuestros estudios. Así que lo dejo en compañía de los periodistas. Bienvenido”, dijo, sin alterarse mientras la cámara lo mostraba, abandonando el piso para irse detrás de cámara, a sentarse a una silla cruzado de brazos.

En ese momento, el periodista Diego Esteves tomó la palabra. “¿Pensabas que Ventura no te iba a saludar? Es profesional”, señaló. “Fue educado. Hay que contarlo. Vos que vas siempre de frente, hubo un clima de cierta tensión porque Luis fuera del aire no te saludó”, explicó, sobre lo que estaba pasando. “No pasa nada”, intentó restarle importancia el cumbiero, algo sorprendido.

“Uno capaz puede entender cuando te miran, cuando te hablan, pero desde que llegué, Ventura no me habló ni me miró. Así que no entiendo”, señaló, mientras le contaban que cuando él estuvo preso “Ventura estuvo bancando”. ”Ese cuento ya me lo sé. En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija. Quizás tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo, porque no disfrutaba de mi hija hacía mucho tiempo”, afirmó el músico, sobre el origen del conflicto, que data de septiembre de 2023. Mientras tanto, Ventura seguía cruzado de brazos y completamente serio.

Pero cuando L-Gante aseguró que estaba dispuesto a disculparse, Luis irrumpió en el estudio. “¡Perdón! Tenemos una estrella. No quiero que la nota pase por mí. En estas condiciones, no. Él tiene mucho de que hablar. No quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo”, lanzó. “Hagan el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor”, aseveró, para luego desaparecer del lugar, detrás de la escenografía.

Sorprendido, el cantante de cumbia 420 no dejó pasar la situación. “Antes, quiero decir que Ventura también es la estrella. Yo pensé que él me iba a entrevistar”, afirmó, en un clima de tensión, mientras los panelistas del ciclo buscaban reencauzar el reportaje.

“No me preocupan los temas con la Justicia. Quizás yo tendría que estar enfocado en hacer música. Me puedo llegar a preocupar cuando tengo que ir a un juzgado y atender esas cosas que me quitan tiempo de enfoque”, aseguró, al referirse a las causas que tiene que enfrentar. Sin embargo, hacia el final terminó haciendo referencia a la inesperada salida del periodista.

En plan de ponerle paños fríos a la situación, Elián le dedicó sus últimos segundos al aire para buscar acercarse a Luis. “Saludos a Ventura. Espero que la próxima me entreviste. Para mí es un periodista de alto nivel y es una estrella”, finalizó, mientras Diego Esteves seguía la misma línea. “Seguro lo vas a poder ver ahora y se van a poner de acuerdo”, concluyó. Al aire se respiraba aún cierto nerviosismo.