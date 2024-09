Nuevo capítulo en el affaire Marina Calabró-Rolando Barbano: las disculpas que le pidió la periodista a él y el enojo de Yanina Latorre

“Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir: ‘A mi amor’”, fueron las palabras que Marina Calabró utilizó en su ciclo radial en El Observador para referirse a la polémica que protagonizó con su ex Rolando Barbano, luego de las dedicatorias de sus respectivos premios Martín Fierro de la Radio 2024 y la exposición que tomó su vínculo. Allí, la columnista de espectáculos se disculpó con el periodista de policiales y se le generó un inesperado frente con su amiga, Yanina Latorre.

“Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, señaló. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, expuso.

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”, señaló. “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”, enfatizó.

En ese mismo lugar, pero minutos antes, Yanina Latorre, con quien comparte emisora y mantienen una amistad, se había negado a realizar el pase de sus programas ante la negativa de la periodista de referirse a la controversia y terminó con un picantísimo descargo.

Primero, la panelista de LAM fue muy dura con su amiga por lo que había ocurrido. “Ayer Marina generó una incomodidad en la mesa y no me digas que se le escapó, porque ella es grande y sabe”, empezó diciendo. “Yo creo que en la familia de ella no lo estarían queriendo a Barbano y no lo respetan”, lanzó.

“Me parece que él no la quería blanquear. Segundo que cuando ellos se separaron, él quedó mal. Quedó como un celoso, medio machista y ella quedó muy como víctima. Marina se la pasa llorando por todos lados. Acá vino muy destrozada y todas las veces que me pidió no tocar el tema, no lo hemos tocado. Lo que pasa es que hoy el tema lo puso ella en la palestra en el Martín Fierro, ganando una estatuilla”, la cuestionó al aire de su ciclo, unos minutos antes de que la periodista de Lanata sin filtro comenzara el suyo.

Yanina manifestó sus diferencias por el vínculo que tiene el periodista de policiales con la columnista de espectáculos. “Yo hablé mucho con Marina. Hay un montón de cosas que sé que por una cuestión de respeto y no las voy a contar, porque fue lo que hablamos en off. Le dije: ‘Salí de ahí, no va y no va’”, comentó.

“Hay cosas que uno tiene que poder manejar, más a una edad adulta y teniendo hijos. Para mí, entre un tipo y mis hijos, no hay nada más importante que ellos. Si vos me decís que estuvieron 40 años juntos, bueno. Fueron 5 minutos, son compañeros. Si el tipo no quería blanquear con ella, con esto terminó de perder. Ella generó que lo abucheen. Si no se lo quiere dedicar, ¿por qué hay que obligarlo?”, arrojó.

Picante, Yanina terminó yendo más allá cuando contó al aire en su programa que no estaba dispuesta a compartir una charla con Marina en ese momento. “Me siento boludeada o forreada si estoy acá hablando de los vestidos, de la estatuilla y de esas cosas cuando pasó lo que pasó. Lo hizo Marina, lo generó ella y tenemos un pase y un programa. Más sabiendo que en La Nación + tocó el tema”, señaló, molesta.

Y siguió: “Yo no voy a fingir demencia y que me digan: ‘Ay, te comiste los mocos, no le preguntaste’. Así que hoy prefiero no hacer el pase y volvemos mañana con el pase, cuando ya se haya pasado la hoja y haya otro problema”.

“Ella me pidió que no toque temas y después la vi que salía por teléfono con (Luis) Majul y con (Karina) Mazzocco. Así que yo, para no traicionar mis principios, me retiro tempranito. Me voy a tomar un cafecito y hoy no hago el pase”, dijo, mientras parecía dirigirse hacia afuera de la cabina, donde estaba su amiga. “Marina, hoy no va a haber pase porque si vos no querés hablar del tema, no me voy a presentar a fingir demencia”, repitió.