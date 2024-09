Marina Calabró aclaró cuál es el verdadero vínculo que la une con Rolando Barbano: “Necesito que esto termine”

Desde hace 48 horas que la relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano se convirtió en tema de debate nacional, luego que la periodista le haya declarado su amor sobre el escenario de los Martín Fierro en La Rural cuando subió a recibir su premio. “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”, fueron las palabras con las que la hija de Juan Carlos Calabró finalizó su discurso, tras ganar como mejor columnista de espectáculos. Por su parte, el especialista en policial y judicial, quien se llevó el galardón en esa categoría, omitió cualquier mención al respecto. Su actitud causó bastante revuelo en la fiesta, en especial por parte de algunos presentes que lo abuchearon.

Durante el lunes, se reencontraron en los estudios de Radio Mitre, donde ambos forman parte del staff de Lanata sin filtro. Como cada mañana, se sentaron uno al lado del otro y evitaron interactuar en sus primeras horas juntos. Como era de esperarse, la conversación giró en torno a los discursos de los ganadores, lo cual dio lugar a que ambos hicieran un mea culpa. “Está el riesgo (de olvidarse), yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos. Me olvido de uno y no vuelvo a comer un asado”, explicó el especialista en judiciales del ciclo. La periodista también aportó lo suyo: “Bueno, no hice las cosas bien, pero eso es por no pensar que iba a ganar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo (…). Solo es que soy un poco estúpida”.

Fueron muchas las voces que se alzaron tras ese episodio, amigos y colegas de uno y otro. La que habló ahora, ya fuera del ámbito laboral, fue Marina. Si bien durante el lunes pidió disculpas por su actitud, ahora nuevamente consultada por el vínculo que la une al periodista, fue clara. “¿Son novios o no?”, quisieron saber los cronistas que la esperaban en la puerta de la radio. “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no”, respondió contundente. “Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, agregó.

Calabró, hizo un pedido especial: “Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”.

La palabra de Barbano https://www.eldiarioweb.com/wp-content/uploads/2024/06/la-palabra-de-barbano.mp4

Disgustado y sin ganas de hablar, Rolando Barbano fue abordado por un cronista de LAM quien quiso saber cómo toma el periodista todo el revuelo mediático alrededor de su relación con Marina Calabró.

“Yo no estoy con Marina. Y ella tampoco está conmigo”, fue la contestación que dio sobre el vínculo que los une.

Las disculpas de Marina

“Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir: ‘A mi amor’”, fueron las palabras que Marina Calabró utilizó en su ciclo radial en El Observador la tarde del lunes, para referirse a la polémica que protagonizó con su ex, luego de las dedicatorias de sus respectivos premios Martín Fierro de la Radio 2024 y la exposición que tomó su vínculo.

Allí, se disculpó con el periodista. “Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, señaló. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, expuso.

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”, señaló. “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”, enfatizó refiriéndose a su ex, quien durante la ceremonia estaba acompañado por uno de sus hijos, Rocco