La Selección Argentina de beach handball, subcampeona en el Mundial

La Selección Argentina de Beach handball, conocidas como «Las Kamikazes» se consagraron subcampeonas en el Mundial de la especialidad, disputado en China, tras últimas campeonas, Alemania.

Fue la primera vez que un equipo argentino logra un podio en un certamen mundial. El conjunto masculino, en tanto, culminó en el 8° puesto. Ahora, las argentinas junto a su entrenadora Leticia Brunati, estarán en el Showcase de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Histórico subcampeonato para «las Kamikazes» en el Mundial de China

Gran actuación de las Selecciones Argentinas de Beach Handball en el XI Campeonato Mundial de la disciplina, competencia que se disputó en Pingtan Island, China.

El equipo femenino, conocidas como «las Kamikazes» y dirigido por Leticia Brunati, cerraron una histórica participación en un certamen mundial, llegando por primera vez a una final mundial y logrando el subcampeonato.

Las argentinas, cedieron en la final ante Alemania, últimas campeonas mundiales y bicampeonas europeas, cayendo por 2-0 (16:24, 18-21).

Las kamikazes terminaron el Mundial de China 2024 con un recordó de 8 partidos ganados y 1 partido perdido. En la Fase de Grupos fueron invencibles, con los siguientes resultados: 2 – 0 vs Croacia (24:14, 26:16), 2 – 0 vs Vietnam (20:14, 26:20), 2-0 vs España (15:18, 21:20, 10:8). En la Main Round, en tanto, fue 2 – 0 vs China (29:8, 29:8), 2 – 0 vs Filipinas (20:16, 23:12), 2 – 0 vs Portugal (25:20, 22:18).

En tanto, en Cuartos de Final, fue 2 – 1 vs Brasil (18:19, 26:18, 13:12) y en Semifinales 2 – 1 vs Países Bajos (14:19, 27:20, 8:6). En la final, las argentinas cayeron por 0 – 2 ante Alemania, con parciales de 16:24 y 18:21.

La Selección Argentina femenina de beach handball, estuvo integrada por Florencia Bericio, Agustina Mirotta y Fiorella Corimberto, Lucila Balsas y Carolina Ponce, Gisella Bonomi , Zoe Turnes, Alma Molina, Micaela Corimberto y Luciana Scordamaglia. El Cuerpo Técnico fue liderado por Leticia Brunati acompañada por Celeste Meccia, Andrés Sanz y Andrés Etienne.

La Selección masculina, en el 8° escalón

En el caso de la Selección Argentina masculina, los jóvenes argentinos culminaron ubicados en el 8° escalón, tras ceder en el cruce por el 7° y 8° lugar frente a Hungría.

En la fase del grupo C quedaron 3º con una victoria sobre Puerto Rico por 2-0 y dos derrotas ante Croacia por 2-0 y Portugal por el mismo resultado en sets. En el Main Round logró vencer por 2-1 a Estados Unidos a Qatar. En el cierre cayeron por 2-0 ante Alemania.

Clasificaron a los cuartos, donde cayeron por 2-0 ante Dinamarca. Pasaron a la llaves por el 5º al 8º, en la semi perdieron por 2-0 ante España y en la final por el 7º lugar cayeron por 2-1 ante Hungría.