Furia se ausentó de La Noche de los Ex y generó polémica: los motivos

Era de público conocimiento que Furia tanto dentro del reality como fuera de la casa iba a generar una gran repercusión y es que, por su personalidad y su manera de ser, muchos afirman que fue la gran protagonista de Gran Hermano (Telefe). Incluso se apuntó que podría tener ciertos beneficios que sus excompañeros no. Por ejemplo, uno de los más llamativos fue la noche que Juliana enfrentó a los analistas del programa, quienes lejos de preguntarle por sus polémicos dichos, repasaron sus mejores momentos en la casa. Como si fuera poco, los exparticipantes del ciclo, con los que terminó enfrentada con la mayoría, tampoco fueron invitados al piso.

Algo similar ocurrió el viernes a la noche, cuando estaba pautado que Furia asistiera a La Noche de los ex, en la cual los panelistas abordarían y cuestionarían las jugadas del último personaje eliminado. Sin embargo, Juliana no se hizo presente y Robertito Funes Ugarte, el conductor del ciclo, comenzó el programa explicando el motivo de la ausencia.

“Les quiero contar algo que se ha especulado mucho sobre el tema porque, claro, hoy tiene que estar Furia aquí”, comenzó diciendo el presentador. “Lo que pasa es que, como es una semana atípica, han sido semanas largas de 15 días y demás, estuvo de inmediato que salió de la casa, con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, expresó con respecto al trabajo que hace el equipo de profesionales del canal, como por ejemplo los psicólogos para evaluar cómo se encuentran tras el aislamiento dentro de la casa.

“Entonces, este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los programas de Telefe”, expresó Funes Ugarte sobre la tan comentada ausencia. “Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, pero lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas, y después vino el feriado y demás”.

“El viernes que viene va a estar con nosotros. ¡Listo! Terminado el tema. Un beso a Furia. Gracias, querida”, concluyó poniéndole fin al asunto y dando paso a otro debate. Por su parte, Ángel de Brito a través de su cuenta de X (antes Twitter) también contó la información que le llegó al respecto: “Furia está nuevamente aislada. No la dejan tener contacto con nadie. Le pusieron 4 productores para contener la situación. Los psicólogos van a estar más encima. Preocupación en el hotel”, agregó el periodista de América.

En tanto, Coy la hermana de Juliana, tambien confirmó esta versión a través de la cuenta de Instagram de Furia. “Hola a todos furiosos. Gracias a todas las personas que se acercaron hoy a saludar a Juli. Les quería contar que sigue con el protocolo correspondiente de aislamiento por haber estado estos casi 7 meses dentro de GH. El proceso de contacto con el exterior es muy de a poco y lamentablemente lo rompimos un poco“, sostuvo la familiar de la exparticipante.

“Furia no descansó bien porque está muy contenta y feliz por tanto amor que recibió y se siente en deuda con cada uno de ustedes. Les pedimos a todos paciencia, ella les agradece infinitamente, los ama muchísimo y está siendo súper cuidada. Yo siempre les voy a compartir información hasta que Juli pueda tener su celular de forma definitiva pero quería hacerles saber que ahora ella es como un bebe de nuevo, tiene que conocer este nuevo mundo y todo es de a poquito. Gracias por su comprensión amor y apoyo hasta ahora y siempre”, concluyó el mensaje de la hermana de la concursante.