Dos santacruceños llaman a no dar quórum este miércoles en el Senado

Los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que hasta el momento no habían manifestado su postura sobre la votación de la Ley Bases, llamaron a no dar quórum este miércoles en el recinto del Senado y complican los planes del Gobierno de Milei.

A horas de la sesión clave en el Senado por la ley Bases y el paquete fiscal, Carambia y Gadano, de manera implícita dan a entender que no acompañarán ambos proyectos en la votación en general. Asimismo, consideraron que antes que la ley de Bases debe tratarse el paquete fiscal en conjunto con el proyecto de la fórmula de movilidad jubilatoria, que recibió media sanción la semana pasada.

A través de videos compartidos en sus redes sociales, los legisladores que forman el bloque llamado “Por Santa Cruz” y que eran mirados dentro del grupo de votos definitorios, hablaron de “la gran trampa legislativa que tiene la ley Bases y el paquete fiscal”, que contienen dentro “centenares de leyes”.

“En el eventual caso que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como por ejemplo que no se privatice Aerolíneas Argentinas en la ley Bases, que no se privatice el Correo, o lo que fuese, todo cambio que hagamos va a volver a la cámara de origen y Diputados puede ratificar el texto original, es decir, pueden volver a hacer otra vez que se privaticen y todos los cambios eventuales que hagamos senadores van a ser completamente en vano. Esa es la gran trampa que tiene esta ley”, sentenció Carambia, acompañado a su lado por Gadano.

Además, denunció: “Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional”. “Ya quieren cambiar lo que habíamos acordado, ya quieren cambiar el artículo de minería”, dijo el senador, en alusión a una de las modificaciones que había tenido el dictamen -por pedido de su bloque- para que las provincias pasen a recibir de 3% a 5% en concepto de regalías mineras.

“Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar seguramente el artículo que habíamos hablado”, expresó y reveló que incluso la marcha atrás con ese cambio fue algo que le transmitieron a Gadano.

Carambia recordó que “hace una semana el Gobierno nacional necesitaba los dictámenes para poder tratarse las leyes”, y allí él acordó firmar en disidencia “a cambio de que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar. Es decir, lo que habíamos hablado en su momento ya no lo quieren cumplir”.

También, el santacruceño reafirmó la postura en contra de ambos respecto de la reforma laboral, las privatizaciones y las facultades delegadas “a un presidente que dice que viene a destruir el Estado”.

“Creemos que hoy la prioridad no es la ley Bases, son los jubilados”, afirmó el senador y consideró que “primero debemos tratar el tema de los jubilados con el paquete fiscal para que, en el eventual caso que sea aprobado, el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a los jubilados”. “Le pedimos a nuestros compañeros que mañana no den quórum”, remató.

El anuncio de los santacruceños, que ya han demostrado no moverse de forma lineal bajo las órdenes de su gobernador, Claudio Vidal, complica los votos para el oficialismo, dado que el rechazo a ambas leyes agrupa a los 33 senadores de Unión por la Patria, sumado al radical Martín Lousteau, quien si bien no confirmó cómo votará, presentó un dictamen de minoría y su nombre en el “poroteo” no está dentro de los positivos.

Para la aprobación de ambas leyes, con la totalidad de los presentes, La Libertad Avanza -con un bloque de 7- requiere de 37 votos para la aprobación en general. En caso de empate, es decir si hubiera 36 votos a favor y 36 en contra, debería definir Victoria Villarruel, si es que se encuentra presidiendo en ese momento, pues este miércoles está previsto que asuma a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei. Así, la sesión pasaría a manos de Bartolomé Abdala, el presidente provisional, quien votará primero como senador.