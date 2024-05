Scioli: «A Milei le van a tener que dar el Premio Nobel de economía»

Encolumnado en las filas de La Libertad Avanza, el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sorprendió al declarar que si el país sigue por el actual rumbo económico al presidente Javier Milei “le van a tener que dar el Premio Nobel”.

El actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación explicó su decisión de ser parte de la administración libertaria tras su largo paso por el peronismo porque su “vocación” es la de “ayudar al país de la mejor manera posible”. “Creo en lo que se está encarando, un cambio profundo con avances muy concretos; impensable hace 5 meses que hoy íbamos a estar hablando de créditos hipotecarios a 30 años…Yo no podía ser indiferente quedándome especulando”, agregó.

Scioli señaló que con Milei nos unía “una relación de respeto personal”; destacó que el jefe de Estado “había sido muy elogioso” de su rol como embajador en Brasil, y que por su parte él coincidía en que “había que interpretar a la juventud”. “(Milei) encarnaba la expectativa de un hartazgo que había que entender sus razones. O me quedaba en Brasil poniendo palos en la rueda, tirando piedras, me quedaba en mi casa o ayudaba; entonces ¿Por qué no voy a ayudar? Tengo un alto sentido de la responsabilidad institucional”, argumentó quien hace 20 años fue vicepresidente de Néstor Kirchner.

En diálogo con LN+, expresó que pese a los embates y críticas del kirchnerismo, él nunca se victimizó: “No soy quejoso, soy goleador de Villa La Ñata, para meter goles tengo que meterme en el área, una patada me tengo que comer; cuando hice silencio la gente interpretó mi silencio y acá estoy”.

“Soy paciente, el tiempo es un gran ordenador. Estoy agradecido al presidente y a Guillermo Francos, de poder aportar mi experiencia para lo mejor que sé hacer con mis relaciones internacionales para crear trabajo, traer inversiones y acompañar esta nueva tendencia que es la baja de la inflación, una baja en la tasa de interés”, destacó y se envalentonó: “Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el Premio Nobel de economía”. “Los Premio Nobel de Economía muchas veces era por la teoría aplicada pero en este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en 5 meses se puso en la senda del superávit financiero, del superávit comercial… le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía si ahora se profundiza la senda de la recuperación y del desarrollo de la Argentina”, enfatizó y destacó “la decisión de extender el tema de Cuota Simple”: “Es un incentivo al consumo, es fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda”. “La inflación es el peor impuesto a los sectores vulnerables”, expresó en sintonía con el relato libertario.