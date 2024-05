Santi Maratea lanzó una colecta para ver quién dona más, mileístas o kirchneristas

Tras un largo silencio, el cuestionado influencer Santiago Maratea lanzó a través de sus redes sociales, como lo hace habitualmente, una polémica competencia para ver quién dona más: si mileístas o kirchneristas. La idea de esta nueva colecta es juntar dinero para un chico, llamado Pablo, que está en silla de ruedas y necesita 100 millones de pesos para ser intervenido quirúrgicamente y volver a caminar.

Maratea dio algunas precisiones en sus historias de Instagram: “Llegó el día chicos, es hoy. Ya era hora de que el enfrentamiento kirchneristas contra libertarios, libertarios contra kirchneristas, nos dé algo productivo. Que en este caso sería ayudar a un argentino”, explicó.

El joven influencer agregó que ambos sectores “se llenan la boca hablando del otro, del pueblo, de la comunidad” y por eso se preguntó “quién es el más solidario, quién tiene más empatía y quién puede dejar de lado sus convicciones con tal de ayudar a otro argentino”.

“No vamos a definir realmente -continuó Maratea– qué partido político es más empático o más solidario, pero hay tantas personas que me escriben mensajes a mi Instagram levantando la bandera del pueblo y la empatía y diciéndome que soy un hijo de p… sin empatía porque tal gobierno no le importó la salud o tal gobierno no le importa la salud. Bueno, ustedes como representantes de esos partidos políticos, pónganse en acción y demuestren qué tanto les importa a un otro. En este caso, Pablo”.

Vale decir que el influencer ya lleva 50 millones de pesos recaudados y esa es la base. “Voy a etiquetar a los principales referentes de cada partido político. Para que si quieren le den difusión a esta bella competencia que estamos haciendo”, concluyó Maratea.