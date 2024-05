Roxana Reyes se suma al debate: “Hay que bajar la edad de imputabilidad”

La diputada nacional Roxana Reyes se reunió con Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional. El encuentro sirvió para dialogar sobre temas cruciales relacionados con la agenda de niñez, políticas sociales, agenda que será desarrollada por la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual es, justamente, presidida por la legisladora santacruceña.

En principio, se refirió a la agenda de niñez y adolescencia en el marco de la ley bases, donde remarcó que “si hay algo que no incluye la ley y que desde el bloque de la UCR planteamos que debe ser agenda, es tanto niñez, juventudes y educación, temas que están ausentes. De todas maneras, no significa nada, porque puede haber proyectos e iniciativas que no estén dentro de esta mega ley y se puedan seguir debatiéndose en comisiones”. Para la diputada nacional, temas como ludopatía, el tráfico de niños, adicciones y salud mental en infancia y adolescencia, y en particular el registro nacional de deudores alimentarios, son centrales en la agenda actual, debates que desde su bancada intentara impulsar en las comisiones y el recinto.

En otro tramo de la entrevista, Reyes hizo mención a dos temas de actualidad que intentara abordar desde su presidencia. Por un lado, crece la preocupación por las apuestas online en adolescentes, y por otro, advierten profesionales de la salud que el tabaquismo se volvió una enfermedad pediátrica. “Son dos temas que vamos a impulsar en la comisión, estamos en los próximos días convocando y hablando con distintos especialistas en el tema. Lo que trabajaremos en el marco del nuevo código procesal penal, para que los delitos federales graves tengas un código más moderno. Vamos a hacer un relevamiento de los programas que nación tiene vigente y vamos a trabajar con el equipo en el seguimiento y así poder analizarlo en detalle”.

Por último, otro de los temas actuales en la agenda como lo es la baja de la imputabilidad. La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero el Gobierno adelantó que enviará un proyecto de ley al Congreso para bajarla. En este sentido, Reyes opinó: “Es un tema que hay que debatirlo en su integralidad. Es cierto que hay que bajar la imputabilidad porque cada vez se esta delinquiendo a menor edad. También hay que hacerlo sabiendo en qué condiciones, hay que tener cuidado con la resocialización y necesitamos una justicia eficiente, que no sea burocrática, establecer el sistema acusatorio, hablar de la figura de la reiterancia. Tratarlo en diputados, en el marco de la legislación penal, nos va a ayudar a pensar que la puerta giratoria no siga siendo así en nuestro país”.