Por el calor, en México se mueren los monos aulladores

Hace tanto calor en México, que los monos aulladores están cayendo muertos de los árboles. Desde el 16 de mayo, al menos 138 de estos primates de tamaño medio, conocidos por sus rugidos vocales, aparecieron muertos en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México, y en Chiapas, según el grupo de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta. Otros fueron rescatados por residentes, entre ellos cinco que fueron llevados de urgencia a un veterinario local que luchó por salvarlos.

“Llegaron en estado crítico, con deshidratación y fiebre”, explica el Dr. Sergio Valenzuela. “Estaban flácidos como trapos. Era un golpe de calor”.

Mientras que la brutal ola de calor de México se ha relacionado con la muerte de al menos 26 personas desde marzo, los veterinarios y rescatistas dicen que ha matado a docenas y quizás cientos de monos aulladores. Alrededor de un tercio del país registró máximas de 45 grados centígrados este martes 21 de mayo.

Ola de calor

En la ciudad de Tecolutilla, Tabasco, los monos aulladores muertos empezaron a aparecer el viernes, cuando una brigada local de bomberos voluntarios se presentó con cinco de las criaturas en la caja de un camión.

Normalmente intimidantes, los monos aulladores son musculosos y algunos pueden llegar a medir 90 centímetros, con colas igual de largas. Algunos machos pesan más de 13,5 kilos y pueden vivir hasta 20 años. Están dotados de grandes mandíbulas y un temible conjunto de dientes y colmillos. Pero sobre todo son conocidos por sus rugidos de león, que no se corresponden con su tamaño.

“Me pidieron ayuda y me preguntaron si podía examinar algunos de los animales que llevaban en el camión”, explicó Valenzuela el lunes. “Dijeron que no tenían dinero y me preguntaron si podía hacerlo gratis”.

El veterinario les puso hielo en las manos y los pies y los conectó a sueros con electrolitos. De momento, parece que los monos se están recuperando. Antes apáticos y fáciles de manipular, ahora están en jaulas en la consulta de Valenzuela.

“Se están recuperando. Están agresivos. Vuelven a morder”, afirma, señalando que es un signo saludable para estas criaturas habitualmente furtivas.