La Selección Argentina de Vóley se enfrenta a Japón por la plaza olímpica

A menos de 70 días de París 2024, el vóley no definió a todos sus participantes. Todavía no se sabe si uno de los tres equipos que trajo una medalla al país en los últimos Juegos Olímpicos estará en la máxima cita multideportiva.

La situación del conjunto de Marcelo Méndez es en principio favorable. El año pasado Argentina realizó una VNL excelente en la que se clasificó por primera vez a la fase final, en la que perdió con Italia. Esto lo depositó en un buen lugar en el ranking y dejó muy buenas sensaciones de cara al Preolímpico que se venía en China. El nivel del equipo fue un tanto irregular durante el certamen y perdió las chances de asegurarse su lugar en manos de Canadá, que lo venció en el segundo partido y logró la plaza junto con Polonia.

Por Preolímpico se clasificaron Japón, Estados Unidos, Polonia, Canadá, Brasil y Alemania. Además, Francia (último campeón olímpico) también tiene su lugar por ser anfitrión. Quedan cinco cupos, de los cuales uno sí o sí tiene que ser para un país africano, que en este momento figura Egipto con más chances de estar. Entonces quedan cuatro plazas, dentro de un ranking en el que la Selección está en sexto lugar, pero segunda después de Italia si no se toman en cuenta a los que ya tienen su boleto asegurado a París 2024.

¿Cómo se disputará la VNL?

Argentina jugará 12 partidos divididos en tres semanas. Primero en Río de Janeiro (21 al 26 de mayo), luego en Ottawa (4 al 9 de junio) y por último en Liubliana (18 al 23 de junio). De los 12 partidos se supone que la Selección tendrá que ganar 7 para poder defender su medalla en París, aunque también dependerá de otros resultados ya que cada set vale para el ranking de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB), que incorporó en su web la cantidad de puntos que ganarán o perderán los equipos en cada resultado posible en la previa de cada partido.

Entonces, habrá que sacar cuentas en cada jornada y lo más importante para la Selección es no ser derrotada por rivales que estén debajo en el ranking, ya que es cuando más puntos se pierden. El corte será el 24 de junio, un día después de que finalice la fase regular de la VNL y queden definidos los cinco equipos restantes que acompañarán a los ya clasificados para jugar por la gloria olímpica en la Ciudad de la Luz.

¿En qué momento está el equipo?

Argentina comenzó los entrenamientos en el CeNARD a fines de abril y de a poco se fueron incorporando todos los jugadores que terminaron sus temporadas en el exterior. El pasado viernes y sábado, la Selección jugó dos amistosos en Misiones con estadios colmados en los que venció a Cuba.

Marcelo Méndez cambió las formaciones para darle rodaje a todos. Santiago Danani y Facundo Conte sintieron molestias pero viajaron con el plantel a Río y estarán disponibles para la primera semana de la VNL en Brasil.

El equipo para esta temporada combina la experiencia y el largo camino de Luciano De Cecco y Facundo Conte con la jerarquía de Ezequiel Palacios, que viene de recuperarse de una operación en sus rodillas; la potencia de Bruno Lima, el máximo anotador de Tokio 2020; Agustín Loser, el central estrella que solo tiene techo cuando bloquea a los rivales, y Santiago Danani, el líbero, que fue clave en la conquista olímpica de Tokio. Además el plantel cuenta con algunos jugadores que a pesar de su juventud se fortalecieron y pisaron fuerte en la temporada pasada como Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Nicolás Zerba y Matías Sánchez.

Para varios jugadores como Luciano De Cecco y Facundo Conte podría ser la última temporada en la Selección y París 2024 sería un gran cierre para un camino que lleva más de 15 años en el equipo para ambos, pero primero tendrán que llevar las riendas del equipo para defender el segundo bronce olímpico en la historia de este deporte.

FIXTURE VNL

Week 1 en Río de Janeiro, Brasil

21 de mayo – 17.30 h – Argentina vs Japón

23 de mayo – 21 h – Brasil vs Argentina

25 de mayo – 17.30 h – Argentina vs Alemania

26 de mayo – 17.30 h – Argentina vs Irán

Week 2 en Ottawa, Canadá

4 de junio – 17.30 h – Argentina vs Estados Unidos

6 de junio – 21 h – Canadá vs Argentina

8 de junio – 21 h – Argentina vs Serbia

9 de junio – 15.30 h – Argentina vs Francia

Week 3 en Liubliana, Eslovenia

18 de junio – 15.30 h – Eslovenia vs Argentina

20 de junio – 8 h – Argentina vs Turquía

21 de junio – 8 h – Argentina vs Polonia

22 de junio – 8 h – Argentina vs Bulgaria

Todos los partidos tendrán transmisión por ESPN y Star Plus

(Fuente: Página 12)