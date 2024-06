La noche de Lali Espósito en los Premios Gardel 2024

La artista se llevó tres galardones de las 7 categorías a las que estaba nominada. De esta manera, fue premiada por su videoclip “Quiénes son?”, su álbum “Lali” y “Obsesión”, considerada la canción del año.

En ese sentido, al recibir el premio a Mejor álbum de artista pop, la cantante comenzó su discurso diciendo: “Este es especial, todos, pero este me emociona particularmente”. Luego de todos los agradecimientos a su equipo, su familia y sus amigos, Lali expresó: “Quiero no dedicar el premio, porque el premio es una tontería, al final de cuentas, a comparación de esto que quiero mencionar. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas”.

La cantante se refirió a Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos. Todas ellas fueron víctimas de un incendio intencional que tuvo lugar a principios de mayo en un hotel familiar de la calle Olavarría 1600 en Barracas.

Lamentablemente, las primeras tres fallecieron y solo Castro Riglos logró sobrevivir tras varios días ingresada en terapia intensiva. El principal sospechoso y único detenido es Justo Barrientos, vecino de la pensión quien ya había amenazado a las mujeres por su orientación sexual. Un testimonio logrado por la Agencia Presentes en el lugar apunta a que Barrientos detestaba a Pamela y Roxana. “Él ya las había amenazado una vez. Fue en la última Navidad. Les dijo que las iba a matar a las dos y mirá lo que pasó ahora”, afirmó un hombre del lugar, quien agregó: “Él les decía ‘engendros’ por su condición sexual. Les decía ‘tortas’, ‘gorda sucia’”. Por esto mismo, varias organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBQ plantean que se trató de un crimen de odio.

Sobre el hecho, Lali sostuvo que “la palabra lesbicidio no está en la no sé cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle y está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal”.

“Nos nos acostumbremos loco a esto, no nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos costumbres porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente”, expresó entre aplausos y ovaciones.

Además, la artista agradeció al público por el apoyo que recibió en el último tiempo. “Fueron tiempos movidos para mí y estoy absolutamente conmovida por el nivel de amor que yo recibo, por el fandom y no fandom. De la gente que me expresa su cariño desde hace tantos años. Gracias por eso”, manifestó.

Lali cerró su discurso al dedicarle su premio a la comunidad LGTBQ. “Me vine desde España para ver si me ganaba uno de estos, y podía decir frente al micrófono que no están solos, muchas gracias”.

Luego, la artista deslumbró durante su show, en el que cantó “Disciplina”. Llegó al escenario desde la tribuna, acompañada por drags, bailarines y representantes de la comunidad que llevaban consigo la bandera argentina, así como también las del orgullo, la insignia que incluye a la comunidad intersexual y del orgullo bisexual.

Durante toda la velada, la cantante estuvo acompañada por sus amigos, su equipo y su novio, Pedro Rosemblat, quien celebró cada uno de los premios que recibió la artista y observó con una sonrisa el éxito de Lali.