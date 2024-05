El Senado empieza a tratar en comisiones la ley de Bases y el paquete fiscal

Este martes se iniciará, con un plenario de comisiones, un nuevo desafío parlamentario para el oficialismo: será con el crucial trámite que tendrán los proyectos de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, donde La Libertad Avanza cuanta solamente con siete legisladores propios.

Tras el arduo trabajo que ambas iniciativas del Ejecutivo conllevaron en Diputados -con el antecedente de la derrota del verano-, será ahora el turno de la cámara revisora, donde otros son los protagonistas y el reparto de fuerzas.

El debate se dará además en una semana cargada por asambleas de trabajadores y el paro general del 9 de mayo. Las protestas en contra del contenido, y sobre todo de las privatizaciones, que plantea la ley de Bases se acrecientan.

Lo que Unión por la Patria no pudo evitar en la Cámara baja, buscarán sus pares del otro lado de Pasos Perdidos. Es que, en el Senado, la bancada peronista/kirchnerista reúne 33 senadores propios y, sí no presenta figuras, estaría a solamente 4 senadores de juntar una mayoría para rechazar en general la ley Bases. Sería el peor escenario para LLA, pues el proyecto no se podría volver a tratar durante todo el año.

En la oposición más dura hay quienes insisten en que ésta sea la estrategia, dado que lograr que se modifiquen algunos artículos no sería garantía: en la cámara de origen podrían insistir con la versión que de allí salió. Sí se complicaría para el oficialismo en caso que esos cambios lograran una mayoría de dos tercios (muy difícil), porque luego en el cuerpo que preside Martín Menem alcanzar ese mismo número sería imposible sin UP.

Tanto del lado de la primera minoría como del oficialismo, hay senadores de otros bloques sobre los que las miradas están puestas con particular atención. Entre ellos aparecen los peronistas disidentes -exUP- Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola, asociados en bloque con la cordobesa Alejandra Vigo, quienes no responden a sus gobernadores. Kueider, además, será protagonista en la conducción de los debates porque preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. No estaría de acuerdo con un debate mega exprés.

Si los tiempos se retrasaran, en LLA saben que lo más probable es que no se llegue al Pacto de Mayo, el 25 de este mes, con las dos leyes aprobadas, lo que era objetivo del presidente Javier Milei. Pacto al que iban a ser invitadas todas las provincias, en un principio, pero ahora habrá gobernadores a los que la Casa Rosada avisó que no convocará.

Los nombres que también aparecen en el radar son los de algunos radicales, como Martín Lousteau -presidente del partido a nivel nacional-, el fueguino Pablo Blanco y el bonaerense Maximiliano Abad. Son quienes en la votación del rechazo del DNU 70/23 se diferenciaron dentro de su bloque: los dos primeros votaron en contra y el tercero se abstuvo. En Diputados, ningún radical votó en contra de la ley de Bases ni del paquete fiscal; sólo hubo un puñado de abstenciones del grupo Manes.

El tándem de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano es también observado con atención. De los bloques provinciales, son de los que se han mostrado más críticos con el Gobierno nacional y también rechazaron el DNU. Más allá de las negociaciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, con el gobernador Claudio Vidal, en Diputados los dos legisladores referenciados en el oficialismo provincial tuvieron votaciones llamativas: en la ley de Bases uno votó en contra y uno a favor; y en el paquete fiscal uno se abstuvo y el otro se ausentó.

En el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, la restitución del impuesto a las Ganancias abre un panorama más complicado todavía. Pero en este capítulo hay quienes apuestan contar incluso con senadores de UP a favor. En la Cámara baja, un catamarqueño apoyó y los demás se abstuvieron. El gobernador Raúl Jalil salió a apoyar fuerte la aprobación de ambas leyes. En el Senado, por lo menos en lo que respecta al proyecto de Bases, sobre la que tiene interés en el RIGI (mineras), Lucía Corpacci ya avisó que “seguramente” vote en contra.

A diferencia de la Cámara baja, donde los tres legisladores de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo ya actúan como aliados directos de LLA, los senadores Sandra Mendoza y Juan Manzur no estarían tan proclives a hacerle caso a su gobernador. Mucho más Manzur, quien siempre ha rivalizado con él.

En la ley de Bases uno de los capítulos que abrió polémica fue el que logró ser incorporado en el final, a instancias de la oposición dialoguista, sobre impuestos internos al tabaco. El tema generó una grieta dentro de UP, que habrá que ver qué define hacer como bloque en el Senado.

El cronograma de comisiones

Este martes a las 14 se reunirán las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, para iniciar el debate de la ley de Bases. Será en el Salón Azul, con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman; y el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

El trabajo legislativo en el Senado continuará al día siguiente, el miércoles 8 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. En el Salón Azul se reanudará el plenario informativo con la presencia nuevamente de Chirillo y, para hablar de la reforma laboral, del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

A las 14.30 se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, para comenzar a analizar el paquete fiscal. Será con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El cronograma concluye el jueves 9 de mayo, a las 10, cuando en el Salón Azul volverán a reunirse los integrantes del plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para tratar de firmar el dictamen correspondiente de la ley de Bases.

A continuación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda haría lo propio con el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Si el dictamen de esta norma también es firmado, quedará todo listo para llegar al recinto el jueves venidero.

De momento, para el miércoles 15 de mayo sigue firme la sesión informativa prevista para las 11 de la mañana, con la visita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Aunque fuentes legislativas consultadas por este medio no descartaron que esa sesión sea reprogramada, atento a la sesión en la que el oficialismo buscará debatir ambas iniciativas.