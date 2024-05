El Concejo Deliberante de Rawson adjudicó 53 lotes por unanimidad

Cincuenta y tres vecinos de la ciudad de Rawson fueron beneficiados con la adjudicación de sus lotes dentro del programa Lotear que lleva adelante la Municipalidad de Rawson, luego que por unanimidad el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza correspondiente que fue el primer tema abordado en esta ocasión.

El presidente de la bancada oficial, Mauro Martínez Holley realizó la moción respecto que se de ingreso al proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo Municipal y seguidamente se puso el cuerpo en Comisión y se emitió el dictamen que finalmente fue aprobado por la totalidad de los ediles presentes.

Al respecto el presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti agradeció en entrevista periodística el acompañamiento que le brindó la oposición a la iniciativa. “Quiero reconocer a la oposición que acompaño de manera unánime –destacó- Ahora los vecinos ya estan en condicione de iniciar con su vivienda según la metodología que hayan elegido para avanzar en la construcción de su vivienda”, expresó con satisfacción.

Hora de Preferencia

Abierto el debate la concejal Norma Medina ingresó un proyecto de Declaración referido al mural Huellas, autoría de Carlos García realizado a pedido del Centro de Veteranos en Malvinas, realizado en la sede de este centro, el cual contó con el acompañamiento de ellos mismos y el apoyo del propio Concejo Deliberante. El proyecto fue enviado a comisión para su análisis

Mismo destino tuvo otro proyecto de declaración de la misma concejal, referido a un ciclo de charlas organizadas desde el Consejo de la Mujer y Diversidad dirigidas a los adultos mayores brindadas por la licenciada Liliana Cabaleiro.

Tres Iniciativas

Seguidamente el concejal Juan Flores Revillot presentó tres iniciativas. La primera es una Declaración de Interés, Municipal, Social y Cultural, a la realización de las II Jornadas de Ciencia y Técnica del Valle Inferior del Río Chubut 2024, a realizarse en la Universidad San Juan Bosco Sede Trelew, los días 18 y 19 de septiembre del corriente año, el cual enviado a comisión para su análisis.

Las otras dos propuestas fueron aprobadas sobre tablas. Se trata de la Declaración de Interés Municipal, Social y Cultural a la invitación formulada por el Parlamento de Gales al Pastor de la Capilla Berwyn de nuestra ciudad, Lucas GIBBON, al evento que celebrará la herencia cristiana galesa a realizarse el 6 de marzo del 2025 en Cardiff.

Y una Declaración conmemorativa al reciente “quincuagésimo Aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco celebrado el pasado 5 de mayo del corriente año”.

Por su parte la concejal Gladis Poblete presento y solicito acompañamiento de sus pares a un proyecto de Comunicación reclamando a la Cooperativa de Servicios Públicos proceda a adecuar la iluminación de las calles circundantes al Centro Comunitario del Barrio San Ramón como de la pasarela que une ese sector con el área 11 de la ciudad capital.

Pedido de Informes a la Cooperativa

También en Hora de Preferencia el presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti bajo a su banca y presentó varias iniciativas, donde se destaca un pedido de informes dirigido a la Cooperativa de Servicios Públicos a la luz de la polémica que se desarrolla con dirigentes de esta entidad desde la pasada semana.

A través del pedido de informes se solicita a la prestataria “la documentación de la auditoría externa realizada por la institución junto con el costo y el informe final de la misma”.

Por el segundo artículo se reitera, “el pedido de informe solicitado por este Cuerpo Legislativo remitido mediante Nota N° 50/23 Secretaría Legislativa Concejo Deliberante de Rawson recibido el día 13 de noviembre de 2023 por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda., actualizado hasta el día del presente instrumento legal de los ítems que a continuación se detallan: a) Tasa de Servicios por Protección y Prevención de Incendios del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rawson; b) Tasa de Saneamiento; c) Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (G.I.R.S.U.)

También se requieren “los comprobantes de los depósitos realizados al Poder Ejecutivo Municipal de los tributos receptados por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda. hasta el día de la fecha”

En el punto tres se le hace expresa solicitud para que “retrotraiga y deje sin efecto las medidas adoptadas para el correspondiente funcionamiento del Centro de Monitoreo de Seguridad del Balneario de Playa Unión junto con el funcionamiento institucional del Tribunal Municipal de Faltas de la Ciudad de Rawson”, que como se recordará se exige desde la Cooperativa su inmediato desalojo.

Y en el último punto se requiere a la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda., que en su carácter de concesionaria, “utilice los mecanismos institucionales correctos para el normal desarrollo de la institucionalidad entre el Poder Ejecutivo Municipal como autoridad concedente y el Concejo Deliberante de Rawson como órgano de contralor”.

Despachos aprobados

En el séptimo punto del orden del día los concejales aprobaron los siguientes despachos.

Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza por el que ratifica Acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Rawson y los señores MANLLAUIX, Abdo; MANLLAUIX, Hamed; MANLLAUIX Layla; MANLLAUIX Zulma y OVIEDO, Celia, con el objeto de desistimiento de las pretensiones de cobro.

Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza por el que ratifica Contrato de Comodato de Inmueble, suscripto entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Rawson.

Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza por el que ratifica Contrato de Comodato, suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Municipalidad de Rawson.

Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Declaración por el que manifiesta descontento y preocupación ante las declaraciones vertidas por el Intendente de la ciudad de Trelew, sobre la ampliación de su Ejido, y solicita al Poder Ejecutivo Municipal instrumente los medios necesarios para desestimar cualquier proyecto de ley que afecte al Ejido de Rawson.

Vecinos destacados

En Hora de Preferencia, el presidente del Concejo, presento tres proyectos de ordenanzas por los cuales asigna nombre a tres calles y rinde homenajes a ex autoridades y vecinos de la ciudada capital. Se trata del ex intendente Pedro Jporge Planzas, la ex concejal y diputada provincial Liliana llamazares y la reconocida vecina “Queca” Machuca. Oportunamente y una vez obtenidos los dictámenes en comisión, el autor de las ordenanzas aseguró que realizará las reseñas y rendirá los honores correspondientes para los vecinos que han tenido una destacada actuación en la vida social y política de la ciudad de Rawson.

Situación confusa

Cabe señalar que también en Hora de Preferencia la concejal Laura Tonso que integra la bancada de Despertar Rawsense hizo pública una situación que calificó como “acceso abusivo informático” que aparentemente ocurrió en los equipos que posee en sus oficinas del cuerpo legislativo, las cuales quedan bajo llave. Según expresó, presuntamente, la PC presentaba una imagen que no detalló claramente a que estaba referida. Adelanto que desde esa bancada se investigará y agotarán las vías para esclarecer y hallar a los responsables de ello. Ante esto el presidente del Concejo Deliberante puso a disposición todos los elementos necesarios para esclarecer la situación y aseguró que se investigará lo ocurrido entre el día martes y ese miércoles cuando se detectó la situación señalada.

Concejales de las diferentes bancadas se solidarizaron por lo sucedido y lo expresaron en la sesión.