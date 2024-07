Villarruel, la distraída

Gran revuelo generó la votación a favor de los senadores de aumentarse sus dietas a más de 4 millones de pesos durante la sesión de este jueves, que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se despegó del tema y se defendió: “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo”, remarcó Villarruel en un posteo que hizo en su red social “X”.

La vice aclaró en su posteo que “como presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”.