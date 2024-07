Quiénes son los empresarios mineros que se reunieron con el secretario de Minería de la Nación

Luego de la oficialización de Luis Lucero como secretario de Minería de la Nación, el abogado reemplazante de Flavia Royón recibió a miembros de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en sus oficianas del Ministerio de Economía.

Durante la reunión, Lucero presentó a Carlos Cuburu, quien lo acompañará como subsecretario de Política Minera, y a Julio Bruna Novillo, nuevo presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

¿Quién es Carlos Cuburu?

Carlos Cuburu es un geólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que hace más de una década es consultor en exploracion, RRCC y RSE en minería. Según recordó Once Diario, Cuburu y Lucero mantienen un estrecho vínculo desde mediados de los noventa, cuando Cuburu asesoraba al ahora secretario de Minería para la llegada e instalación de empresas extranjeras al país.

Cuburu dicta la diplomatura de Extensión de Sostenibilidad Minera en la Universidad de Río Negro y una tecnicatura en el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci. Y ya estuvo en la función pública en el área de minería, con el cargo de secretario ejecutivo durante la gestión del exsecretario Daniel Meilán, del 2016 al 2018. Al ofrecerle el nuevo puesto, Lucero le pidió a Cuburo que rebautice la dependencia a «Subsecretaría de Geopolítica Minera».

¿Quién es Julio Bruna Novillo?

Julio Bruna Novillo es un geólogo con más de 28 años de experiencia en la industria minera en más de 20 proyectos de Argentina, Perú, Chile y Panamá. Es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, posee un doctorado en Geología de la Universidad Nacional de Catamarca y un MBA en Economía y Administración de Negocios de la ESEADE. Además de docente, Bruna Novillo trabajó como geólogo de exploración para depósitos de oro y metales básicos, de mina a cielo abierto y como consultor en metales básicos, metales preciosos y salmueras de litio.

Bruna Novillo también obtuvo certificaciones profesionales de instituciones como la Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, y la Australasian Institute of Mining and Metallurgy, y del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Además, cuenta con 20 años como profesor de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de UNC.

Según pudo saber Energy Report, el nuevo titular del SEGEMAR publicó más de 15 artículos técnicos, principalmente sobre temas relacionados con los Fundamentos del Modelo de Recursos Recuperables, y es autor de dos capítulos del libro “Manual de Perforaciones para Geólogos e Ingenieros”, publicado en 2016. Los capítulos son el número 5 “Lodos de Perforación” y el 13 “Perforaciones Mineras”.

¿Qué empresarios mineros participaron de la reunión con Lucero?

Desde el sector privado, encabezado por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, comentaron la actualidad de la industria en el país, puntualizando sobre los temas en la última reunión, donde fueron tratadas la situación de la exploración y la aceleración de la devolución del IVA, entre otros.

También se hizo un recuento de la coyuntura y problemáticas de cada uno de los segmentos productivos de la minería. Ignacio Costa (Arcadium) se refirió al sector litio; Alfredo Vitaller (Josemaría) al cobre; Verónica Nohara (Minera Don Nicolás) al oro y plata; y Gustavo Núñez (Cámara de la Piedra) al de rocas y no metalíferos.

A partir de este encuentro, CAEM junto a la Secretaría de Minería buscarán potenciar la sinergia público-privada, para impulsar inversiones y desarrollo productivo.

El objetivo de ampliar la exploración minera en Argentina

Entre los temas de la agenda, pueden resaltarse el consenso sobre la necesidad de incentivar la exploración minera en el país. Esto no solo para asegurar el flujo de nuevos proyectos, sino también tendiente a extender la vida útil de yacimientos en producción, lo que es fundamental en particular para el segmento de oro y plata.

También se dialogó sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permitiría el impulso de los proyectos metalíferos más importantes hoy en cartera. Por otra parte, el secretario confirmó que participará del evento por el Día de la Industria Minera, que está organizando CAEM para el próximo 7 de mayo.

Una de las novedades más esperadas fue el anuncio del secretario en relación a que empezó a regularizarse la situación de las aprobaciones de certificados mineros, lo que constituía una de las principales preocupaciones actuales del sector.

¿Quién es Luis Lucero, el nuevo secretario de Minería?

Luis Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de política de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).

Ex-socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

El secretario de Minería ha expuesto en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales.

