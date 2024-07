Merino: «La Cooperativa tendría que preocuparse por ver cómo pagarle a Cammesa»

Gerardo Merino, intendente de Trelew, opinó sobre la carta documento que la Cooperativa Eléctrica de la ciudad le envió al Concejo Deliberante instando a sus integrantes a medir sus palabras al hablar público sobre la empresa.

«Fui al Concejo Deliberante a respaldar a todos los concejales, independientemente del partido al que pertenezcan, porque en esto estamos todos juntos. Hay una opinión de que la Cooperativa tiene que ordenarse y ajustarse. Nosotros lo dimos a conocer públicamente. Pero me parece que la Cooperativa tiene que estar más preocupada por cómo va a pagar la deuda de Cammesa que por qué están diciendo los concejales«, lanzó el radical.

En diálogo con AzM Radio, Merino dijo que la carta documento «va a morir ahí, porque no tiene ningún asidero, pero quería aclararlo públicamente porque esto no puede pasar. El Consejo de Administración hoy no está a la altura de las circunstancias. Hay que esperar el resultado de la auditoría, que recién empezó».

«Nosotros, como poder concedente, vamos a denunciar cualquier irregularidad que detectemos, pero mientras tenemos que gobernar, porque la gente está muy mal y tenemos que concentrarnos en la gestión. Medidas de Nación como el parate en la obra pública o el fin del ProCreAr terminan repercutiendo en la Municipalidad, porque la gente no va a golpear la puerta de la Casa Rosada«, aseguró.