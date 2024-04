Finalizó la misión en Marte del dron Ingenuity de la NASA

El histórico helicóptero de la NASA en Marte, Ingenuity, finalizó su misión en el planeta rojo después de superar expectativas y realizar decenas de vuelos más de lo planeado. Aunque el helicóptero permanece en posición vertical y en comunicación con los controladores en la Tierra, las imágenes de su vuelo del 18 de enero enviadas a la Tierra esta semana indican que una o más de las aspas de su rotor sufrieron daños durante el aterrizaje y ya no es capaz de volar.

Superar las expectativas

Diseñada originalmente como una demostración de tecnología para efectuar hasta cinco vuelos de prueba experimentales durante 30 días, la primera aeronave en otro mundo operó desde la superficie marciana durante casi tres años, realizó 72 vuelos y se alejó más de 14 veces más de lo planeado. Su tiempo total de vuelo superó las dos horas.

“El histórico viaje de Ingenuity, la primera aeronave en otro planeta, ha llegado a su fin”, ha explicado el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Ese notable helicóptero voló más alto y más lejos de lo que nunca imaginamos y ayudó a la NASA a lograr lo que mejor sabemos hacer: hacer posible lo imposible. A través de misiones como Ingenuity, la agencia está allanando el camino para futuros vuelos en nuestro sistema solar y para una exploración humana más inteligente y segura a Marte y más allá”.

Este demostrador tecnológico estaba diseñado para efectuar 5 vuelos de prueba en un mes, y al final realizó 72 en tres años

Tres años de vuelos

Ingenuity aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021, sujeto al vientre del vehículo explorador Perseverance de la NASA, y despegó por primera vez desde la superficie marciana el 19 de abril, demostrando que era posible un vuelo controlado y con motor en Marte.

Después de realizar otros cuatro vuelos exitosamente, se embarcó en una nueva misión como una demostración de operaciones, sirviendo como explorador aéreo para los científicos y conductores del rover Perseverance. En 2023, el helicóptero ejecutó con éxito dos pruebas de vuelo que ampliaron aún más el conocimiento del equipo sobre sus límites aerodinámicos.

“Ingenuity es un ejemplo de la manera en que todos los días forzamos los límites de lo que es posible. Estoy increíblemente orgullosa de nuestro equipo, que está detrás de este logro tecnológico histórico y ansiosa por ver qué inventarán a continuación”, ha dicho Laurie Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión A Chorro (JPL) de la NASA.

Incidente el 18 de enero de 2024

El personal de Ingenuity tenía planificado que el helicóptero realizara un vuelo vertical corto el 18 de enero para determinar su ubicación después de ejecutar un aterrizaje de emergencia en su vuelo anterior. Los datos muestran que, según lo planeado, el helicóptero alcanzó una altitud máxima de 12 metros (40 pies) y sobrevoló durante 4,5 segundos antes de comenzar su descenso a una velocidad de 1 metro por segundo (3,3 pies por segundo).

Sin embargo, a casi un metro sobre la superficie, Ingenuity perdió contacto con el rover, que sirve como retransmisor de comunicaciones del helicóptero. Al día siguiente, se restablecieron las comunicaciones y se transmitió más información sobre el vuelo a los controladores de tierra que se encuentran en el JPL.

Las imágenes que revelaban daños en el aspa del rotor llegaron varios días después. La causa de la interrupción de las comunicaciones y la orientación del helicóptero en el momento del aterrizaje aún se están investigando.

Triunfos, desafíos

Durante una misión prolongada que duró casi mil días marcianos —más de 33 veces más tiempo de lo planeado originalmente—, Ingenuity fue mejorado con la capacidad de elegir de forma autónoma los sitios de aterrizaje en terrenos inestables, lidió con un sensor muerto, se autolimpió después de las tormentas de polvo, operó desde 48 campos de despegue y aterrizaje diferentes, realizó tres aterrizajes de emergencia y sobrevivió a un gélido invierno marciano.

Diseñado para funcionar en la primavera, el pequeño helicóptero no pudo alimentar sus calentadores a lo largo de la noche durante las partes más frías del invierno, lo que hizo que la computadora de vuelo se congelara y reiniciara periódicamente. Estos “apagones” de energía hicieron necesario que el equipo rediseñara las operaciones de invierno de Ingenuity para que pudiera seguir volando.

Con las operaciones de vuelo ya concluidas, el equipo realizará las pruebas finales en los sistemas del helicóptero y descargará las imágenes y los datos restantes que están en la memoria a bordo de Ingenuity. El rover Perseverance está actualmente demasiado lejos para intentar obtener una imagen del helicóptero en su campo de despegue y aterrizaje final.

“Es una lección de humildad que Ingenuity no solo lleva a bordo una muestra del Wright Flyer original [la primera máquina voladora a motor construida por los hermanos Wright], sino que además este helicóptero siguió sus pasos y demostró que es posible el vuelo en otro mundo”, ha destacado el gerente de proyectos de Ingenuity, Teddy Tzanetos, también del JPL.

“El helicóptero de Marte nunca habría volado una vez, mucho menos 72 veces, si no fuera por la pasión y dedicación de los equipos de Ingenuity y Perseverance –ha señalado–. El primer helicóptero marciano de la historia dejará una marca indeleble en el futuro de la exploración espacial e inspirará a las flotas de aeronaves en Marte, y en otros mundos, en las próximas décadas”. (Fuente: NASA)