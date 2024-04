Fabio Álvarez ganó el fondo amateur en el Homenaje al Tigre Saldivia

Se realizó este viernes por la noche en el Gimnasio Municipal Nº1 una velada boxística Homenaje a Héctor “Tigre” Saldivia, al cumplirse 20 años del debut profesional del gran pugilista comodorense.

En la noche amateur, el cierre fue con triunfo unánime para los boxeadores del barrio Máximo Abásolo, Fiorella Lepio y Fabio Álvarez.

Una emotiva noche de box y homenajes

El Municipal Nº1 fue escenario del Homenaje a Héctor “Tigre” Saldivia, al cumplirse 20 años de su debut profesional (23 de abril de 2004) ante Luis Gaviña (triunfo por puntos para el comodorense), con una velada boxística amateur y un total de siete combates.

En la previa de Homenaje, donde estuvieron presentes autoridades deportivas y municipales encabezadas por el concejal Marcos Panquilto y el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes), también participaron Luis Doffi (Pte. Federación Argentina de Boxeo – FAB), el promotor Vicente Arisnabarreta (Piñas del Sur Producciones – organizador), el promotor Carlos Lago, el entrenador Robinson Zamora y la campeona argentina amateur Aylén Aguirre.

En la cartelera amateur se impusieron de forma unánime los locales Geremías Gómez y Tomás Salati, de forma no unánime el boxeador Ezequiel Cejas (SUPA), como así también el trelewense Nicolás Quilaleo (Trelew), y por la vía rápida Eduardo Neuman (Caleta Olivia).

El cierre fue para Fiorella Lepio, que venció de manera unánime en semifondo a Morena Chicahuala (Perito Moreno), y de igual forma en el fondo amateur se impuso Fabio Álvarez ante el trelewense Alexander Vivanco, dos ganadores representantes del barrio Máximo Abásolo.

BOXEO AMATEUR – FESTIVAL HOMENAAJE HÉCTOR «TIGRE» SALDIVIA

Resultados

1- Jeremías Gómez (Los Nórdicos): GFU vs. Bayron Mamaní (C. Olivia): P

2- Tomás Salati (Km. 8): GFU vs. Kevin Coronel (Team Vera): P

3- Nicolás Quilaleo (Trelew): GFU vs. Patricio Chanampa (M. Abásolo): P

4- Ezequiel Cejas (SUPA): GFNU vs. Nehemías Torá (I. Quiroga): P

5- Eduardo Neuman (C. Olivia): GRSC2 vs. Maximiliano Perea (Gim. Nº1): P

6- Fiorella Lepio (M. Abásolo): GFU vs. Morena Chicahuala (P. Moreno): P

Fondo Amateur

7- Fabio Álvarez (M. Abásolo): GFU vs. Alexander Vivanco (Trelew): P

Exhibiciones: Brandon Rodríguez (Alvarado) vs. Ángel Correa (Alvarado) / Simonette Torres (Vera) vs. Jazmín Rodríguez (Alvarado).