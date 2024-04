En Ámsterdam prohíben la construcción de nuevos hoteles

La ciudad holandesa de Ámsterdam ya no permitirá la construcción de nuevos edificios hoteleros como parte de su lucha contra el turismo de masas, anunció el gobierno local. “Queremos hacer y mantener la ciudad habitable para residentes y visitantes. Esto significa: no sobreturismo, no nuevos hoteles y no más de 20 millones de pernoctaciones de turistas al año en hoteles”, expresaron en un comunicado.

Solo se podrá construir un nuevo hotel en Ámsterdam si otro hotel cierra, si no aumenta el número de plazas para dormir y si el nuevo hotel será mejor, por ejemplo más sostenible. Sin embargo, la norma no se aplica a los hoteles nuevos que ya hayan obtenido un permiso.

Bajar el turismo

La ciudad ha estado tratando activamente de limitar el número de turistas, que ascienden a millones por año, principalmente desalentando el turismo relacionado con el sexo y las drogas en el barrio rojo. Esta es la última de una serie de medidas que la capital holandesa ha tomado para mitigar el problema del exceso de turismo en la ciudad.

El año pasado, el Ayuntamiento de Ámsterdam votó a favor de prohibir los cruceros y cerrar su terminal de cruceros.

La ciudad también prohibió el uso de marihuana en las calles públicas del barrio rojo y puso fin a las visitas guiadas que pasaban por las ventanas de las trabajadoras sexuales.

Según una ordenanza de 2021 denominada “Turismo de Ámsterdam en equilibrio”, el ayuntamiento está “obligado a intervenir” cuando las cifras de turismo alcancen los 18 millones de personas.