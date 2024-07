El Gobierno enviará hoy al Congreso el borrador final de la Ley Bases

Sin acuerdos en lo que respecta al tema de impuesto a las Ganancias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al jefe de Gabinete de Nación, Nicolás Posse, recibieron este lunes primero a una delegación del bloque Hacemos Coalición Federal, encabezada por su titular, Miguel Ángel Pichetto, y luego a un puñado de la UCR en la búsqueda de avanzar en consensos para tratar de aprobar la reformulada ley de Bases que confirmaron el borrador final será enviado este martes al Congreso.

El primer encuentro se llevó a cabo cerca de las 15.30 en el Salón de los Escudos de Casa Rosada en la que, además del jefe del bloque, participaron Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Ignacio García Aresca y Ricardo López Murphy.

Todos estos diputados son integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, que cuenta con 22 miembros en el recinto, por lo que se trata de un espacio clave para el oficialismo en su intención de conseguir los votos necesarios para aprobar el paquete de reformas en el Congreso.

También estuvo presente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete de ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

La reunión finalizó cerca de las 17 horas y, según contó Pichetto ante los medios que se trató de “una conversación en muy buenos términos, hay buena predisposición”.

Por su parte el diputado Massot reveló algunos planteos que le hicieron. El primero de ello tiene que ver con el aumento del monotributo para que “sea bastante ecuánime lo que termine pagando un monotributista autónomo, un trabajar en relación de dependencia que es una deuda histórica, se producían muchas distorsiones” porque “viene siendo una deuda”.

En esa línea, agregó: “Hubo un pedido importante por parte de todo el bloque como lo venimos haciendo hace meses de incluir la modernización laboral para que haya algo expansivo en términos de empleo y terminemos con la industria del juicio y esa detracción a la toma de empleo”. En esa línea, precisó que “el Gobierno tiene su propuesta, varios bloques tenemos otra, es algo que se está trabajando”.

Otro de los reclamos fue por Ganancias: “Le planteamos que se incluya y que se aumente el mínimo de ganancias. Será sensiblemente más alto de lo que se viene discutiendo”. Por último, le plantearon que se incluya un premio al buen contribuyente en el blanqueo de la moratoria tanto para personas físicas como para empresas.

En tanto, Randazzo contó: “Otro de los temas que quisimos plantear es la eliminación definitiva de las comisiones que paga por los seguros que hace el Estado con mismas organizaciones del Estado y hubo un compromiso de ese tipo de eliminación de esas comisiones que se paga sin ningún tipo de sentido”.

“Sobre las privatizaciones se charló en forma general, no hubo una lista concreta. Vamos a seguir conversando cuando se envíe el proyecto y habrá cosas para corregir. No se habló de coparticipación y del impuesto al cheque”, cerró el bonaerense.

De forma breve, López Murphy manifestó: “La reunión fue larga, fue informativa. El Gobierno hizo sus observaciones, nosotros la nuestra algunas son sustanciales y van a estudiar las cuestiones que observamos y nosotros el proyecto que mandarán mañana”.

Alrededor de las 18 arribaron a Casa Rosada los radicales Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Alejandro Cacace y Pablo Cervi.

Según contaron, conversaron sobre la Ley Bases y el paquete fiscal que “se tratarán conjuntamente”. Cobos reveló que los nuevos mínimos no imponibles serán de 1.8 millones el piso para solteros y 2.2 millones casados cuya actualización de Ganancias será por IPC anual, pero aclaró: “No hemos garantizado ningún voto, vamos a esperar que todo vaya avanzando. El DNU no lo estamos analizando y no hemos tomado postura”.

Además, informaron que le será enviado una nueva propuesta del artículo 71 porque “como está no lo apoyamos”. El mismo establece por el plazo de un año, el Poder Ejecutivo estará facultado a “disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate”.

La reunión, que se suma a otras previas con este y otros bloques dialoguistas (Pro y UCR), fue en línea con el objetivo del Gobierno de tratar de acordar el proyecto lo más ampliamente posible antes de su tratamiento en el Congreso, para que no caiga en saco roto como ocurrió en el verano.

El 6 de febrero pasado, pese a que la ley ómnibus había sido aprobada en general, la situación se empantanó en el debate en particular y el oficialismo pidió que volviese a comisión.

Desde esa fecha, el proyecto de ley -que pretende desregular áreas de la vida nacional- tuvo diversos vaivenes por la actitud ambivalente de la Casa Rosada, que finalmente decidió que la impulsará nuevamente, pero con la condición de que se apruebe para que se pueda firmar el 25 del mes próximo el Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, con el fin de establecer consensos básicos en una decena de políticas.