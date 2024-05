Ortigoza rompió el silencio tras el despido de Insua en San Lorenzo

Néstor Ortigoza no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro cómo fue internamente el proceso de San Lorenzo para desvincularse de Ruben Darío Insua y no dio lugar a polémicas, dejando de lado la pelea entre el presidente Marcelo Moretti y el ex DT del club. El mánager defendió los colores y expresó que “hoy tenemos que tirar todo para un mismo lado”.

Hace diez días, el Gallego tuvo que decir adiós al club de sus amores obligatoriamente, luego de que la dirigencia tomara la decisión. “Nos hacemos responsables, pero los cambios son por el bien de San Lorenzo, nunca por algo personal”, afirmó Ortigoza. Dejando en claro su fraterna relación con él, asumió que “fue la tarde más difícil de mi vida” y agregó: “Cuando fui a hablar con él, lo primero que dijimos nosotros fue respetarlo y nosotros dos nunca pelearnos”.

En cuatro meses de mandato, San Lorenzo no arrancó de la mejor manera y para la dirigencia no fue el mejor camino para excusar el objetivo de sostener al Gallego en el cargo. “La institución tomó una decisión y hay que respetarla”, explicó y dejó suposiciones sobre la incidencia que tuvo respecto al despido. “No se trata de si yo estoy de acuerdo, se tomó en la dirigencia y hay que respetarla. No se trata de Ortigoza o Moretti”, sostuvo.

Para Néstor “el club está siendo muy político” y genera conflicto con la gente. “Hoy tenemos que tirar todos para un mismo lado, siempre se dicen cosas”, reclamó. Claro, la resolución del despido y la búsqueda escasa de un nuevo entrenador, dio de qué hablar en el entorno del Ciclón y del fútbol argentino. Ahora, el equipo está al mando de Leandro Romagnoli y no fue del convencimiento de la gente en un principio. “Si nosotros contratábamos un técnico antes, decían que a Rubén lo queríamos echar. Si no teníamos un plan B, decían que estábamos improvisando. Es muy difícil. Acá cuando haces es porque querés robar y cuando no haces es porque no estás preparado”, protestó.

Con respecto al Pipi, los hechos fueron sobre la marcha. Ahora, a San Lorenzo se le viene un partido que podría afirmar al DT en el cargo o continuar con la amargura de no poder sumar de a tres en los torneos. Sin embargo, la banca hacia él es un punto clave. “Tenemos que dar vuelta la página. Hoy con Romagnoli estamos convencidos, porque es del club y viene haciendo un proceso de dos años y medio”, garantizó y reveló que “si no lo subíamos a primera teníamos que decirle que se vaya a la Nacional B a probar suerte”. Por eso, el camino marcaba que uno de los ídolos del club dirija el plantel. “Él se manifestó después del partido con Central Córdoba y dijo que quería seguir. Lo veo con muchas ganas, convencido y yo creó que vamos a andar muy bien”, agregó.

El presente de San Lorenzo lo expone mal económicamente, con internas, inhibiciones, complicaciones en cuanto al plantel y con una Copa Libertadores en juego que, al tratarse de uno de los grandes de Argentina, las aspiraciones a la segunda están vigentes. “El nueve tenemos una final y el estadio va a explotar. La gente en los momentos más difíciles es cuando más alienta. Tenemos que estar a la altura y para nosotros va a ser una final”.

Una de las cuestiones más polémicas del club, fueron las doce incorporaciones del pasado mercado de pases y la inefectividad durante el torneo, la decisión del técnico sobre ellos y por qué no funcionó el torneo para el Ciclón. “Yo miro para adentro y veo que me esforcé al 100%. Hice el esfuerzo de traer a los jugadores, estamos muy contentos con los jugadores que trajimos. Nosotros vinimos con una idea y la tuvimos que cambiar porque empezaron a haber inhibiciones. Tuvimos un mercado de pases desprolijo porque la situación nos llevó a eso, teníamos poco tiempo para incorporar”, explicó Ortigoza y se refirió a Remedi, Altamirano, Romaña: “Es un club grande, la adaptación no es fácil”.

Sobre eso, reveló que “Insúa pidió a Cetré y a Maravilla Martínez” pero la situación económica no lo acompañaba. “Los técnicos siempre te piden, hay que ver lo que hay en la billetera o no”, razonó. “Nosotros contratamos a un jugador, el técnico lo recibe y después al que ve mejor juega. Él vio que estaban mejor otros jugadores”, agregó sobre los jugadores que se unieron al plantel durante la dirección de Insúa. Esto no tuvo que ver, según Ortigoza, con una cuestión de relación.

El vínculo con Rubén es inquebrantable, pero la pelea con Moretti no va a separar la dirección del club. “Yo estoy alineado al 100% con Moretti”, afirmó. Ahora, Insúa había revelado que Moretti aspiraba a ser campeón de la Libertadores con este plantel y Ortigoza decidió mediar los dichos. “Siempre se aspira a salir campeón. Pero hay que ser consciente. Tenemos que seguir creciendo un montón, tenemos que encaminar el club para el lado que queremos nosotros. Antes de asumir teníamos una idea, pero van pasando cosas que te hacen ir por otro lado y que hay que solucionarlos”, sentenció.

La inseguridad de los hinchas con el manejo de la elección del técnico sigue vigente. El club tiene asegurado que tuvo en el radar a varios candidatos pero que su mejor decisión fue Romagnoli. “Hablé con Heinze pero tenía otro proyecto, hablamos con Nicolás Larcamón pero quería irse de vacaciones y nos preguntó si lo podíamos esperar. Después hubo otros técnicos pero no viene al caso”, comunicó. Y bancó aún más al Pipi: “En los entrenamientos veíamos que nos convencía más”.

Martegani y Braida: las decisiones de San Lorenzo para el próximo torneo

Malcom Braida, a quien se le vence el vínculo con San Lorenzo en diciembre de 2024, tiene ganas de seguir en el Ciclón, aunque los manejos internos no son tan sencillos. “Venimos hablando con él y el representante. Tuvimos una reunión y quedamos en seguir hablando», contó y añadió que «él tiene ganas de quedarse y le vamos a hacer un buen contrato, tenemos ganas de que siga». Por supuesto, la resolución incluirá en gran parte a la influencia del representante aunque «el jugador tiene la última palabra».

En el caso de Agustín Martegani, que se encuentra en el Salermitana a préstamo y dicho club no hará uso a la opción de compra, Ortigoza declaró: “Se tiene que sumar porque se le finaliza el contrato. Ahí vamos a analizar lo que quiere el Pipi, lo que quiere el jugador. Es un jugador muy interesante, me encanta cómo juega». Ahora, solo queda la respectiva reunión.