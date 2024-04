Álvarez, sobre YPF: «Si no continúa invirtiendo, que se retire cuanto antes de Santa Cruz»

Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, sobre la situación de la provincia con la salida de YPF, el aumento de tarifas de luz y gas, y otros temas.

“La Patagonia ha sido una generadora de energía durante décadas, es mucho lo que se ha aportado al país. Lamentablemente, desde el 2014 a la fecha las inversiones del sector privado -incluyendo a YPF- se redujeron en un 80 % y esto ha cambiado el balance. Cada vez, Argentina es más dependiente de Vaca Muerta y de la producción de hidrocarburos no convencional”, expresó.

Luego, sobre la situación de la provincia, remarcó: “Santa Cruz continúa con su producción, más allá del retiro de YPF con su focalización en Vaca Muerta. Se va a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales de área madura y a esto se le suma la posibilidad de Palermo Aike, con producción no convencional. Seguramente, en los próximos días estarán las primeras fracturas. Esperemos que sean muy buenos resultados”.

Consultado por las gestiones que lleva adelante Claudio Vidal por la salida de YPF, analizó: “Tuvimos la posibilidad de acompañar al gobernador en la Capital Federal, por las reuniones que ha mantenido ante la decisión de la petrolera. Es muy amplio, no solo son las concesiones, empresas de servicio, el personal, equipamiento, y muchas cosas que hay que trabajar en la partida de YPF. Si no continúa invirtiendo es importante que se retire cuanto antes, porque declina la producción de la provincia. Ante esta situación, lo importante es que haya nuevos operadores en Santa Cruz”.

Al respecto, continuó: “Hay nuevas operadoras que están averiguando, son más pequeñas, algunas tienen especialización en lo que es la producción de campos maduros. En esta semana comienzan los trabajos de factura y, en dos semanas, tendremos los primeros resultados de esta perforación. Todo indicaría que serán excelentes resultados y comenzará una importante producción no convencional que va a potenciar la producción hidrocarburífera”.

Luego, el ministro confirmó que el CEO de Newmont arribó a la provincia luego del suceso ocurrido en la mina de Cerro Negro: “Es importante que tenga relación con la provincia, no hemos tenido ninguna reunión con el CEO. La mina sigue cerrada porque continúan los peritajes, se pidió información técnica de seguridad, ambiental, y de las condiciones de trabajo. Hasta que no se cumplan los parámetros no se pondrá en funcionamiento, hasta que no estén las condiciones dadas”.

“Va a haber una clarificación de las tarifas y quita de subsidios en el abastecimiento de gas, esto no significa que estemos de acuerdo o no con el Gobierno Nacional. Hay que ver cuál será el costo definitivo: algunas podrán favorecer a la provincia y pueden perjudicar a los vecinos y al sector industrial”, sostuvo Álvarez, respecto a lo que viene con los aumentos anunciados desde la órbita nacional para los servicios de luz y gas.

Finalmente, el funcionario sostuvo: “Santa Cruz es y será una de las provincias energéticas más importantes para el país. Esperamos que las mismas sean canalizadas por el interconectado y con el Hidrógeno Verde, también. Hay varios proyectos de plantas de hidrógeno y más de una docena de proyectos de energía eólica”.