¿Se separaron Javier Milei y Fátima Flórez?

Chiche Gelblung habló con el programa “Gente de bien”, por Radio Metro 95.1, tras su entrevista al presidente Javier Milei, y compartió algunas conclusiones que pudo sacar tras la charla.

«Le dije al presidente que es una vergüenza tener jubilados que cobran menos 200 mil pesos», aseguró el conductor, quien reconoció que «Milei tiene mucha personalidad, no es fácil influenciarlo. Karina (Milei, su hermana) es muy inteligente pero no es todo lo influyente que la gente cree. Karina lo aconseja, pero el que decide es Milei. Javier no es un títere de Karina».

Gelblung luego dio su punto de vista sobre la relación que el presidente mantiene con la humorista Fátima Florez: “Creo que la relación con los perros existe, pero me parece que la relación con Fátima Florez no existe más”.

«Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fatima. No me preguntes quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia, que antes de ser presidente me pidió que le haga gancho. ‘Haceme gancho por favor, vos que tenés banca’ me dijo”.

Para el periodista, el vínculo entre Milei y la artista no fue de amor: “No sé si fue amor o una necesidad de marketing, qué querés que te diga…”.