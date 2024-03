Rellenarán pozos en Playa Paraná para generar más lugares de estacionamiento

Avanza el ordenamiento de Playa Paraná y, de cara al fin de semana XXL, el gobierno de Puerto Madryn busca implementar las primeras medidas de cuidado y organización para que tanto los vecinos de la ciudad como los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza y la costa.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Enzo Terrera, se refirió al trabajo que vienen llevando adelante tras la aprobación de la ordenanza semanas atrás y resaltó que “se llevarán adelante diferentes trabajos de máquinas, para acomodar todo lo que es el uso de motorhome, casillas y rodanteros”.

“Junto con el equipo de topografía del Municipio se habló de rellenar algunos lugares donde hay pozos y no se puede poner ningún vehículo, por lo que una vez finalizado este trabajo se ampliaría en gran medida el lugar de estacionamiento y todos puedan estar de manera ordenada”, dijo Terrera.

Seguidamente, comunicó que este mismo ordenamiento se está ejecutando en las inmediaciones de playa Kaiser. “Ya esas casillas que estaban estables no están más”, dijo y luego agregó que “ahora tienen un sitio donde poder pasar y estar pero no poder afincarse en el lugar porque no se puede dejar para siempre cosas”.

Por otro lado, informó que ya se está trabajando con lo que será la cartelería horizontal, haciendo hincapié en el manejo del fuego y el cuidado de la playa. “La idea es que en el próximo verano los trabajos estén aceitados y la gente tenga presente bajo qué condiciones se puede estacionar y que no se dé lo que ocurrió durante el verano que pasó”.