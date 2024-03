La Legislatura del Chubut firmó un convenio con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut junto a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) encabezaron en la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia el encuentro “Mujeres que hacen Historia”, en el cual se rendirá homenaje a la Dra. Carmen María Argibay.

En el marco de la ceremonia se descubrió una placa que recuerda a quien fuera Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cuyo fallecimiento se cumplen diez años el próximo mes de mayo, al tiempo que se presentó el programa Sistema Único Interfueros (SUI) “Carmen”. La ocasión fue propicia para la celebración de históricos convenios entre el STJ Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, como así también entre AMJA y la Honorable Legislatura del Chubut.

Actividades en Ciudad Judicial

El acto se desarrolló en el edificio “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle”, sede de la Ciudad Judicial Comodoro Rivadavia, y fue encabezado por la Dra. Camila Banfi, Presidenta del STJ Chubut y la Dra. Susana Medina, Presidenta de AMJA, quienes estuvieron acompañadas por la Dra. Silvia Alejandra Bustos y el Dr. Ricardo Alberto Napolitani, ambos Ministros de la corte provincial, el Vicegobernador de la provincia del Chubut, Dr. Gustavo Menna, la Diputada Nacional Ana Claro Romero y la Ministra De Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Elba Willhuber.

En el acto también estuvieron presentes la Dra. María Teresa Day, vocal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; la Mg. Lidia Blanco, Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, y la Dra. Patricia Reyes, integrante de AMJA y de la comisión organizadora del acto, además de una importante cantidad de juezas y funcionarias judiciales de la Circunscripción Judicial Comodoro, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad y del empresariado local.

Legado y compromiso

El eje central del acto será el homenaje a la Dra. Carmen María Argibay, quien fuera una de las primeras Ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de cuyo fallecimiento se cumplen diez años el próximo mes de mayo. Durante el encuentro se recordó “y celebró su vida, su legado y su inquebrantable compromiso con la justicia y la igualdad” tal las palabras que dieron apertura a la convocatoria.

En el marco de esa conmemoración se descubrió una placa en el interior del edificio, en la sala de audiencias que llevará su nombre y recuerda “su valentía y su compromiso con la igualdad de género trascendieron las fronteras nacionales”, al tiempo que se recordó que “más allá de sus logros profesionales, Carmen Argibay fue una mujer de profunda humanidad y generosidad. Su compromiso con los más vulnerables y su incansable lucha por la justicia social dejaron una huella indeleble en nuestra sociedad”.

En el marco del homenaje también se concretó la presentación del programa Sistema Único Interfueros (SUI) y del sistema “Carmen”. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Mariana Ripa, Directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Convenios interinstitucionales

La ceremonia fue el marco propicio para la celebración de un convenio marco entre la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Legislatura del Chubut, con el objetivo de implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico y cultural de interés común entre ambas instituciones.

Por otra parte, se firmó un convenio entre el Superior Tribunal de Justicia y la UNPSJB, representada por la Mg. Lidia Blanco, Rectora de la casa de altos estudios, mediante el cual el STJ a través de la Oficina de la mujer se compromete a ceder las distintas piezas audiovisuales que conforman la campaña de divulgación y sensibilización sobre derechos en materia de género, realizada bajo el lema: “Para ejercer los derechos primero hay que conocerlos. No se puede cambiar los que no se identifica, ni reclamar lo que no se conoce”

Panel sobre acciones positivas e igualdad real

En la oportunidad, se realizará el Panel Especial: “Importancia de Acciones positivas para lograr la igualdad real”, en la cual participarán la Dra. Susana Medina, Presidenta de AMJA; la Dra. María Teresa Day, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la y Mg. Lidia Blanco, Rectora de la UNPSJB, siendo esta actividad moderada por la Dra. Camila Banfi Saavedra, Presidenta del STJ Chubut.