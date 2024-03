Bomberos veteranos de Madryn capacitaron a jóvenes aspirantes

La Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn organizó, como parte del programa de capacitación para los aspirantes a bombero voluntario, una reunión con tres bomberos de la reserva efectiva quienes dieron brindaron una charla sobre los orígenes del Sistema Nacional de Bomberos, la historia del cuartel de Madryn y sus vivencias personales en el Cuerpo Activo.

El oficial ayudante (R) Miguel Martelli, junto al oficial principal José Guerriera (R) y al ex oficial principal Ricardo Roberti, fueron convocados por la Comisión Directiva, la Jefatura de Cuerpo y el Área de Capacitación para dar una charla a los 20 jóvenes, flamantes aspirantes que fueron seleccionados para formarse como bomberos voluntarios durante el 2024.

“Realmente me siento muy halagado, por haberme hecho parte, después de tantos años. Estoy muy contento de haber podido aportarles, a los chicos que ingresan, los conocimientos, no en cuanto a las técnicas, sino respecto a la historia, que muchas veces no se conoce o se deja un poco de lado. Percibí mucho interés, incluso de los mismos instructores, dicho por ellos mismos. Contamos cosas que ellos desconocían y que, a decir de ellos, se enteraron ahí en la charla. Creo que fue muy fructífero para todos”, destacó Guerriera.

La institución ya había implementado esta modalidad de reunir al personal retirado y experimentado, con los jóvenes aspirantes, para que se produzca una suerte de transferencia de experiencias e historia, y sirviera a modo de contenido introductorio a su formación como bomberos. En oportunidades anteriores los invitados fueron los ex jefes Marcelo Yedro y Nelson Battistessa.

Por su parte, Ricardo Roberti, ex 2° jefe de Cuerpo consideró que estos “son mimos al alma, son cosas que a esta edad se agradecen, que un cuerpo de bomberos nos tenga en cuenta, no solo para participar en la comisión directiva, como nos solicitaron y lo estamos haciendo, sino también para charlar con los aspirantes, es genial eso”.