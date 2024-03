Biotecnología: el potencial económico de Argentina y los cuatro rubros con mayor expansión

En el caso del procesamiento industrial, la ventaja clave de la sustentabilidad surge de los residuos, que ya no son simplemente residuos, sino que se convierten en una nueva fuente de recursos y materias primas que favorecen la economía circular. Industrias del sector del envase y embalaje ya se están sumando a esta ola.

Biotecnología: 340 empresas generaron ventas por u$s1.323 millones

De acuerdo al censo biotecnológico, en el país hay 340 empresas dedicadas a este sector y cuentan con 146 plantas productivas. Los polos se concentran en la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. En términos económicos, estas compañías generaron en 2022 ventas por US$ 1.323 millones y exportaron US$ 216 millones. El sector emplea a unas 20.000 personas de las cuales el 20% corresponde a personal dedicado exclusivamente a la innovación y al desarrollo. En estos campos, las empresas han invertido US$ 91,4 millones.

En el último tiempo han surgido varias empresas de este tipo, como es el caso del Silicon Misiones y sus proyectos de biofábrica, pioneros en la biotecnología aplicada al agro. De hecho, el 43% de las empresas biotecnológicas tienen menos de siete años de vida. Este tipo de compañías son un buen ejemplo de los beneficios de la colaboración público privada, Muchas de estas empresas se vinculan con universidades nacionales y otras unidades científicas de la red CONICET. En conjunto, realizan testeos y pruebas de nuevos productos, acceden a equipamiento e infraestructura y realizan transferencia tecnológica.

La biotecnología tiene el potencial de generar un cambio tan radical como la Revolución Industrial. En un futuro no tan lejano, la mayoría de los insumos que utilizamos o consumimos a diario incluirán procesos biotecnológicos. Argentina tiene ese potencial, y de hecho ya lo está ejecutando. Afortunadamente, los inversores ven, cada vez más, con buenos ojos a la biotecnología como un sector sumamente atractivo.

Para que estas empresas puedan desplegar su potencial al máximo es necesario despejar algunos obstáculos que afectan el crecimiento. El contexto macroeconómico y la dificultad de acceder a insumos siempre son motivos de complicaciones. También es necesario crear modos de financiación que permitan a las biotecnológicas existentes disponer de más recursos para la innovación y la mejora de infraestructura, e incentivar la creación de nuevas startup, aprovechando que somos el país con la mayor cantidad de investigadores científicos por habitante de la región.

Lo cierto es que las raíces de este sector ya están sembradas. El país estará en condiciones de hacer un gran aporte en este campo para resolver problemas globales en áreas como la salud, el agro, la industria y la energía, áreas que lideran la transición hacia la sustentabilidad del planeta. En esa transición, la biotecnología será el potencial argentino del futuro.