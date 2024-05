Si hay viento, buenas son las sopas de letras

¿De dónde vendrá eso de «no es moco de pavo»? Si recurriemos a la respuesta docta del diccionario, nos vamos a encontrar que así define al «apéndice carnoso eréctil que el pavo tiene sobre el pico». Cosa por demás bastante asquerosa, y que poco nos ayuda a dilucidar nuestra cuestión dialéctica. Así que yéndonos mucho más atrás tal vez podamos recabar una solución más acorde a nuestras necesidades, parece ser que el dicho proviene de cuando se usaban los relojes con cadena, ¿se acuerda?, esos que pendían glamorosamente del bolsillo de los chalecos de los caballeros de antaño. Bueno, esas cadenas asomaban casi como una provocación para los ladrones, quienes aprovechaban las aglomeraciones para desprender el reloj y así dejaban la cadena colgando. ¿Y qué tienen que ver los “pavos”? se preguntará usted. En la jerga de los muchachos más amigos de lo ajeno que de lo propio así llamaban a los “incautos” poseedores de estos relojes, entonces, cuando veían a uno de estos señores, con una cadena colgando sin reloj, los llamaban “moco de pavo”, porque si bien se veía una cadena flácida sin nada de cuantía, casi como “moco de pavo”significaba que alguien ya había dado cuenta del valioso reloj.

Y para seguir con las rarezas del lenguaje les cuento…

Dígame, querido lector, si usted sabe cuáles son las letras que no se contienen a sí mismas en su nombre, ¿ya las pensó? No es tan dificil, ellas son la q, w, x e y. ¿Y las que necesitan dos palabras en su descripción? Más fácil aún, la “w” y la “y”.

Algo que tal vez no es tan conocdio es que recién en 1994 fue cuando los dígrafos –como se llaman a los signos ortográficos compuesto de dos letras- “ch”, “ll” y “rr” persieron definitivamente su condición de letras “de pleno derecho”

En cierto países la “v corta” se llama “uve”, aunque son muchos los que la llaman v baja, u consonante y el remanido y simplísimo “v de vaca”, que no deja lugar a dudas, ¿no?. Y si hablamos de nombres, aunque usted no lo crea, hasta hace poquito, era correcto llamar a la “z” como “ceta”, debía ser más facil para los productores de “El Zorro” tal vez, ¿o tal vec?

Y hablando de algo que está tan de moda en estos tiempos, el género,¿por qué será que todas las letras son femeninas pero el alfabeto es masculino?

Pero no se alarme estimado lector, que cuando llovió, siempre paró, al igual que el viento, que cuando sopla siempre nos trae aires mejores y cuando amaina, nos regala con esa paz que siempre añoramos al carecerla.

Y si en una de esas se perdió buscando reparo, agradezca a los vientos alisios y haga como el viejo paisano, que mirando la dirección del pasto se orienta, porque, justamente, el viento siempre tira para el mismo lado.

Por Javier Arias

[email protected]