El ISSN anunció la cancelación de todas sus deudas

Los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Salud, Martín Regueiro; y el administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio, anunciaron este viernes diversas medidas que beneficiarán tanto a los afiliados como a los prestadores.

Anunciaron el pago de deuda a prestadores públicos y privados; reducciones en los plazos del pago de las prestaciones; la implementación del cobro directo del ISSN de los coseguros; la apertura de cartilla de prestadores; y la puesta en marcha de medidas tendientes a evitar el cobro de los llamados “plus”.

Ousset se refirió al reordenamiento del gasto público, que permitió alcanzar “una reducción de 32.000 millones de pesos al año” en gastos políticos. Esto permitirá “reorientar y ordenar la inversión en aquellas áreas que consideramos esenciales y que tienen que ver con la atención primaria de nuestra gente”, sostuvo.

Al respecto, aseguró que la educación y la salud son parte de los ejes prioritarios “que nos ha marcado el gobernador (Rolando Figueroa) para orientar los recursos”, y en este sentido, destacó que es una prioridad “fortalecer el ISSN porque para nosotros es muy importante su defensa y su sustentabilidad, y en eso estamos trabajando”.

Por su parte, Regueiro, aseguró que “el planteo que estamos haciendo tiene que ver con una lógica de accesibilidad a la salud desde el ministerio de Salud y desde el Instituto”, porque, “somos estructuras hermanas, que vamos para el mismo lado”.

Explicó que “lo que nos viene pasando en el sistema de salud es que aumentó la demanda en los efectores de salud de usuarios que tienen obras sociales o tienen prepagas”.

Por un lado, se comenzó a trabajar en “el abastecimiento de insumos dentro de los servicios de salud que dependen del ministerio, como hospitales, centros de salud y postas sanitarias”. Esto fue posible, en parte, “por el aumento del aporte del Instituto, a través de la cartera fija, al sistema de salud”.

Por otra parte, dentro del Instituto se ampliará la oferta a partir de la apertura de las cartillas de prestadores, con el objetivo de “aumentar la cantidad de prestadores que puedan incluirse y puedan prestar servicios a los y las usuarias del ISSN”, explicó.

En tanto que Daglio informó que ese objetivo principal de lograr el acceso de los ciudadanos a la salud llevó a “este reordenamiento” que involucra, por una parte, “cancelar todas las deudas con los prestadores de la salud pública a los que el Instituto venía pagándoles poco y mal”, por lo que también se incrementaron los valores de esos aportes.

Y, por otro lado, “cancelar las deudas con el sistema privado para que no haya ninguna excusa en la atención de nuestros afiliados”. Agregó que “el gobernador decidió erogar 15.000 millones de pesos para cancelar todas las deudas atrasadas que tenía el Instituto”. “A partir de hoy no habrá ningún prestador que tenga deudas más allá de 30 días”, remarcó.

Además, “el Instituto toma el compromiso con todos los prestadores de internación y todos aquellos que generan prácticas médicas de cancelarlas, de aquí en adelante, en 30 días después de presentada la factura”.

A esto se sumará que “todas las consultas profesionales que sean realizadas en el mes, serán facturadas del 1 al 10 del mes siguiente y pagadas a los 10 días de presentada”. Con esto “queremos darles tranquilidad a los prestadores, que hay una decisión del gobierno de apoyar al Instituto”, remarcó.

“Este mes el Instituto de Seguridad Social de Neuquén está abonando alrededor de 10.000 millones de pesos correspondientes al pago de este mes más 15.000 millones extras para terminar con todas las deudas, o sea, que el instituto está pagando 25.000 millones de pesos”, subrayó.

Asimismo, informó que se abrirá la cartilla de prestadores, para que todos aquellos profesionales que estén habilitados por salud pública puedan sumarse y aclaró que “vamos a ser estrictos en el cumplimiento. Quienes no quieran cumplir las reglas que tenemos firmadas con los prestadores de no cobrar ningún Plus o coseguro, también los invitaremos a que no participen del sistema”.

Al respecto, informó que se implementará una modalidad de cobro directo de los coseguros de las prestaciones o de atención médica por parte del ISSN a los afiliados. Como consecuencia “se eliminarán todos los pagos en el momento que el paciente necesita ser atendido”.

Para esto se acordará con los profesionales, a través de sus respectivos colegios, el pago del coseguro por parte del afiliado en el momento de la consulta o de la realización de un estudio, el cual será descontado por planilla al afiliado.

Informó que, como medida complementaria para evitar el cobro del denominado “plus” por parte de los prestadores, en enero se aumentó un 6% el monto que se abona a los prestadores, en el mes de febrero se aumentará un 30% y está previsto inicialmente un 10% de aumento para marzo.

Participaron representantes de Colegios Médicos del Neuquén, COPAC de Cutral Co y Plaza Huincul; del Círculo Odontológico de Neuquén; del Colegio de kinesiólogos del Neuquén; del Consejo de Psicólogos; de Clínicas privadas y de la Asociación Civil de Nutricionistas del Neuquén.