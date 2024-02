El costo de la canasta básica aumentó un 19,8% en enero

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados de Puerto Madryn, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surge que la variación de precios de los mismos en el mes de enero 2024 respecto al mes de diciembre de 2023 fue del 19,8 %.

Asimismo, durante el informe elaborado indican que el valor hallado tiene “un grado de inexactitud mayor que el habitual dado a dos factores; carencia de productos de las marcas que relevamos mes a mes y las diferencias de precios de un mismo producto, marca y cantidad entre las bocas de expendio relevadas”.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

Por último dejan de manifiesto en el comunicado que “dado que es un inicio de año y la incertidumbre que existe ante la ley que se está discutiendo en el Congreso, lo que influye considerablemente en los precios, recién podremos dar una progresión de la variación de aumentos en todo 2024 a partir de abril del corriente año”.