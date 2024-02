Con la actuación destacada de los juveniles, River Plate venció a Excursionistas en el inicio de la Copa Argentina

River Plate venció anoche por 3-0 a Excursionistas, en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, en el marco de los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2024.

En el partido disputado en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, el colombiano Miguel Borja abrió el marcador a los 5 minutos de la segunda parte, Franco Mastantuono amplió la ventaja a los 22 y Agustín Ruberto lo liquidó a los 48 minutos.

Victoria del «Millonario» en Santa Fé

En el primer tiempo, el vigente campeón de la Primera C se mostró como un equipo aguerrido y que no se las haría fácil al “Millonario” que no puso en peligro el arco de Nahuel Cajal en la primera media hora hasta que un tiro libre de Franco Mastantuono estrelló el travesaño a los 38 minutos.

Ya en la segunda parte, a los 5 minutos, River pudo abrir el marcador con el gol de su goleador, el colombiano Miguel Borja. Tras un remate de Franco Mastantuono, el arquero Cajal dio el rebote y el ex delantero de Junior de Barranquilla lo eludió para anotar, en soledad, el 1-0.

A los 17 minutos, Matías Fernández metió un excelente pase a la espalda de la defensa del “Millonario” para que Leonel Barrios intente eludir al arquero Franco Armani que le terminó cometiendo penal. El mismo Barrios se encargó de ejecutar el penal y el golero campeón del mundo, con un manotazo arriba al estirarse a la izquierda, desvió el remate.

Un rato después de la gran oportunidad que malogró Excursionistas, River aumentó la ventaja con el debut en las redes de Franco Mastantuono. Tras un buscapié de Esequiel Barco desde la derecha, Facundo Colidio remató y la pelota rebotó en el colombiano Borja quedándole picando al juvenil que le dio alto, entre las manos de Cajal, y marcó el 2-0.

Sobre el final, a los 48 minutos y con un Excursionistas lanzado al ataque en busca del descuento, Marcelo Herrera quedó mano a mano ante Cajal tras un pelotazo largo a espaldas de la defensa de los del Bajo Belgrano. El arquero salió a atorar al ex San Lorenzo y el lateral metió el pase al arco a Agustín Ruberto que solo la empujo y puso el 3-0.

Con este resultado, el equipo de Martín Demichelis arrancó con el pie derecho en el certamen que conquistó tres veces. Ahora, en la Copa de la Liga, se enfrentará el domingo desde las 17 a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza.

Por su parte, los de Juan Carlos Kopriva se van con la cabeza en alto de esta serie en la que fueron de punto ante uno de los equipos más grandes y competitivos del país. Por la Primera B Metropolitana, el próximo duelo de Excursionistas será ante Liniers el próximo martes desde las 17, en el estadio Juan Antonio Arias.