VIVO El plenario retoma el debate de la Ley de Bases

Lo que originalmente iba a ser una sola reunión para escuchar a representantes de la sociedad civil, tendrá este miércoles su tercera jornada (la sexta del plenario), cuando las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales vuelvan a reunirse a partir de las 10, en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo C.

Allí seguirán escuchando los diputados un desfile de representantes de organizaciones de todo tipo que se sienten alcanzadas o tienen algo que sentir sobre el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Este martes, la segunda jornada con organizaciones no gubernamentales tuvo menos presencia de diputados nacionales, que paralelamente estaban abocados a negociar la letra que tendrá el dictamen que buscarán emitir esta misma semana, para realizar una sesión que todavía no tiene fecha, pero que, si por La Libertad Avanza fuera, sería al día siguiente del dictamen.

Al cierre del plenario de este martes, el titular de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, adelantó que este miércoles “la idea es con la informativa con distintas entidades que me llegaron de los distintos bloques que no se han podido conectar hoy e introducir las voces de otras entidades. Vamos a seguir con la reunión a partir de las 10 con una grilla similar intentando cerrar con las entidades, tratando de cerrar el circuito”.

Precisamente sobre ese tema le preguntaron diputados de la oposición, como Nicolás del Caño, que exteriorizó sus dudas puntuales al principio de la reunión y al final de la misma. ¿Qué pasará con la sesión? ¿Qué hay de las reuniones por debajo de la mesa que hay?, inquirió el legislador de izquierda.

Del Caño denunció que “todos los medios de comunicación están dando cuenta que hay una organización secreta más allá de esta comisión, en hoteles cercanos o por acá cerca”.

Así, cuestionó: “Para qué invitamos a distintos representantes de diferentes sectores, si no van a escucharlos y tomar en cuenta sus planteos sobre la ley ómnibus porque nos trajeron a las patadas, porque hace una semana que empezó el debate a las patadas de una multiplicidad de leyes en una sola ley y la quieren aprobar a las patadas, pero cuando uno empieza desmenuzar cada aspecto todo esto no estuvo en debate en la campaña electoral, más allá que el presidente se crea un monarca, no estuvieron en la campaña todas estas cuestiones”.

“Me parece una falta de respeto absoluto y queremos saber si aquellos que están negociando, porque encima no hay más casta, rosquear por fuera de cualquier debate público. ¿A qué le tienen miedo? Al debate que se está haciendo acá, entonces ¿para qué citamos a todas estas personas que están exponiendo si no los van a tomar en cuenta si van a armar un dictamen?”, apuntó Del Caño.

Además, planteó: “También está el rumor de que quieren sesionar el sábado y el reglamento de la Cámara plantea en el artículo 113 que los dictámenes quedaran en observación durante siete días hábiles. Se trata de que todos los legisladores tengamos la posibilidad de hacer observaciones a los dictámenes y se está hablando de que puede haber una sesión este sábado o el día martes, en días que no corresponden con lo que dice el reglamento”.

“Nos traen una ley ómnibus que quieren aprobar entre gallos y medianoche a las patadas sin tomar en cuenta que están avasallando derechos de múltiples sectores pasando por arriba a la propia legislación. Queremos saber cuál es el cronograma o nos tenemos que seguir enterando por los medios para el tratamiento. Insistimos que haya muchos más expositores y organizarlos por temas y discutir en cada comisión como corresponde”, cerró.

Recogió el guante Bornoroni y le aclaró: “Lo que dice la prensa no es lo que pasa acá en el Congreso y lo que nos toca a nosotros analizar este proyecto y producir los dictámenes. El cronograma lo estamos llevando adelante con esta comisión de la mejor manera posible y voy informando de todas las situaciones para que estén al tanto. Si hay alguna deficiencia en algo, pido disculpas, pero lo hacemos de la mejor manera para que todos los diputados puedan ir viendo lo que va sucediendo”.

“Lo hago con el objetivo de que se vea qué es lo que este proyecto que ha enviado el Ejecutivo para que se pueda llevar adelante”, aclaró el cordobés y afirmó que “no se está tratando entre gallos y medianoche, en el Congreso se está debatiendo”.

Paralelamente otras voces, como las de Margarita Stolbizer y Mónica Frade, felicitaron precisamente a Bornoroni por haber accedido a realizar esas reuniones informativas en las que representantes de todos los sectores pudieron expresar sus reparos y ponderaciones respecto de la ley ómnibus. Eso sí, se insistió en la necesidad de que asistan funcionarios que han rehuido participar del debate, fundamentalmente el ministro de Economía, Luis Caputo.

Stolbizer destacó las dos jornadas que “fueron excelentes porque es la voluntad con lo que se ha celebrado y el respeto que se ha tenido”, y coincidió con Del Caño en que “las dos sesiones han sido tan importantes y han demostrado que tanto valía la pena escuchar a toda la gente que vino. Tuvimos días de aprendizaje porque escuchamos gente con mucho tecnicismo, hasta gente con cuestiones más humanas que tocan distintos aspectos. Fueron dos muy buenas reuniones en cuento desarrollo y contenido”.

“Sería importante que todo esto que recogimos sea volcado en un proceso de trabajo para llegar a un dictamen para que la gente que vino, hablo y aportó todo sienta que fue escuchada. Debe ser volcado en un dictamen y ahí veo la dificultad en esta mezcla de cantidades de temas que realmente es imposible sacarlo junto”, propuso.

En tanto, advirtió que el proyecto tiene “un punto de vulnerabilidad que debe ser corregido para evitar riesgos posteriores” y señaló que “esta ley ómnibus no pertenece al temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, quizás podría quedar comprendido en el punto de reforma del Estado, pero después de escuchar durante dos días la diversidad de temas que no tienen nada que ver con eso, es imposible entender que este proyecto puede estar incluido en ese punto de convocatoria. Lo hago con espíritu de colaboración”.

“Es necesario un decreto que amplíe el temario de la convocatoria y de acuerdo a cómo se desarrolla debería ampliarse el plazo de las sesiones para trabajar con tranquilidad porque no es bueno apurar las cosas por afuera”, planteó Stolbizer.

También coincidió con Del Caño respecto del período que plantea el reglamento para dictaminar y tratarlo en el recinto y le sugirió al oficialismo que se “asegure tener una mayoría para poder sesionar”.

En su intervención, la bonaerense Romina Del Plá (PO/FIT-U) denunció que “se está armando un dictamen a espaldas del plenario de comisiones mientras acá se sigue escuchando gente. Tratan de imponer a las patadas y violando el reglamento para sacar el proyecto. No cuestionen a los periodistas parlamentarios porque son los que más saben”.

“Este proyecto y el DNU no se sostiene por ningún lado y el apresuramiento es por eso porque si pasan unas semanas más esta ley no la apoya nadie”, remató.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), solicitó “no bajar la vara” en el trato que deben darse. “Las cosas que están pasando se las dijimos el martes, que íbamos a tener un esquema de participación de la sociedad civil para escuchar todas las voces y hoy ha quedado ratificado el valor que tiene todo esto”, remarcó.

“Nos estamos dando cuenta de lo que pasa alrededor de todo esto, no es que descubrieron la democracia de golpe, pero estas extrañas mesas que se conforman para estar debatiendo en este plenario de comisiones, esas mesas tienen sus dificultades para llegar a conclusiones y por eso requieren tiempos y ahora redescubren la participación ciudadana en la conformación de políticas públicas”, manifestó.

Martínez detalló que “de las 75 organizaciones que pasaron hoy, 57 en contra, 10 a favor, alguna de mala conexión que no se comprendió, algunas con sentido neutro pero el rechazo sigue siendo amplio y mayoritario al proyecto de ley”.

Al pedido de que se haga presente el ministro de Economía, Martínez pidió que también se presenten el de Defensa, Luis Petri; la ministra de RR.EE, Diana Mondino; al de Salud Mario Russo, a la de Capital Humano, Sandra Pettovello, a fin de “completar la presencia de los ministros, que vengan a dar la cara a un proyecto que no han escrito”. Además, preguntó si asistirá alguien de ANSeS para que explique lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

“Dejen de apretar al Congreso y a los diputados que están dispuestos a colaborar con el proyecto porque nosotros ya tenemos una postura definida”, remató.(Fuente: Parlamentario)