En Sub10 y Sub12, CEC participará del Mundialito Femenino en General Roca

Entre el 27 y el 31 de marzo,se jugara en General Roca, provincia de Rio Negro, la 3° Edicion del Torneo Mundialito de Futbol Femenino, competencia que contará con representación de Puerto Madryn, ante la participación confirmada de los equipos del Club Empleados de Comercio.

Precisamente, las categorías Sub10 y Sub12 del CEC,recibieron la invitación para ser parte este importante certamen que convocará a clubes de toda la region Patagonia, además de los llegados desde Buenos Aires e incluso desde Chile.

Las jugadoras de CEC, rumbo al Mundialito de Fútbol Femenino

El Club Empleados de Comercio (CEC) de Puerto Madryn, con sus categorías Femeninas de Sub10 y Sub12, participará en el proximo mes de marzo, de lo que será la 3° Edicion del Mundialito de Fútbol Femenino, certamen organizado por el Club Deportivo Roca de General Roca, Río Negro.

El certamen, e jugbará entre los dias 27 al 31 de marzo, y tal como desde hace años existe la modalidad masculina, ya tradicional para los clubes e toda la Patagonia y del país, desde hace algunos años comenzó con su presencia femenina y esta vez, las jovencitas madrynenses serán las representantes del futbol de la ciudad de Puerto Madryn.

Los equipos comandados por Débora Ramirez, fueron invitadas a ser parte de esta 3° Edicion, y aceptaron esta importante oportunidad, que llega como reconocimiento a su gran momento deportivo y su crecimiento futbolístico, teniendo en cuenta que vienen de ganar la Liga de Futbol Valorado municipal.

El Torneo Mundialito de Fútbol Femenino, además de las divisionales Sub10 y Sub12 en la que estarán las chicas del CEC; también contará con categorías Sub 14, reservada para las jugadoras nacidas en 2010 y 2011; mientras que en Sub 16, Sub 14 y Sub 12 el torneo será competitivo, mientras que para las Sub 10 y Sub 8, será recreativo.