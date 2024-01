Crece la polémica por la incorporación de Flor Vigna al jurado del Bailando: voces a favor y en contra a días de la gran final

Este miércoles, se confirmó un nuevo jurado para el Bailando 2023 ya que Pampita Ardohain deberá ser reemplazada algunas galas porque tenía por contrato un nuevo viaje previsto. La producción aceptó estas condiciones como parte del acuerdo y durante toda la competencia, algunas figuras pasaron por su silla y se ocuparon de puntuar a los concursantes.

La reciente suplencia trajo bastante polémica al certamen de América. “Flor Vigna al jurado, en reemplazo de Pampita por ocho programas”, aseguró Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Lo llamativo de esta incorporación es que la bailarina había estado como participante del ciclo durante esta edición y decidió renunciar el pasado 14 de diciembre para priorizar su carrera como cantante por lo que fue reemplazada por Noelia Marzol.

A raíz de la confirmación de esta noticia, los famosos que participan del ciclo expresaron diferentes puntos de vista tras la decisión del programa de poner a una exconcursante de la misma edición como jurado.

Una de las primeras en hablar fue Lourdes Sánchez que hará su próxima performance lesionada ya que sufrió un desgarro en el abdomen durante su última presentación en la pista. “Hola chicos, la producción me odia”, sostuvo la bailarina en diálogo con Ángel de Brito y el resto de las panelistas de LAM (América). Sin ningún tipo de filtro, la bailarina continuó con su descargo. “No se entiende, realmente”, dijo de manera muy seria y lejos de reírse, la mujer del Chato Prada se expresó muy enojada con esta resolución.

“En esta instancia ponérmela a Flor es como que me odian, es real, yo lo siento así”, sostuvo la bailarina, históricamente enemistada con la novia de Luciano Castro. En tanto, De Brito comentó: “Vos estás llegando desgarrada sobre el final del Bailando y te traen a Flor Vigna”. Lourdes asintió. “Claro, pero bueno hay que ver cómo se lo tomó. Si va a ser viva, se tiene que fijar solo en el baile, pero bueno a veces le puede más el odio, la bronca”. Acto seguido, Ángel le consultó: “¿Crees que ella está capacitada para juzgar el baile?”. Entonces, la bailarina fue contundente. “Sí, sí, recontra puede, es bicampeona del certamen, entiende el show, es bailarina”, sostuvo.

A raíz de esta situación, Teleshow se comunicó con otros participantes para que dieran su visión al respecto. Yeyo De Gregorio, por ejemplo, que baila con Martu Morales, está conforme con la incorporación de Vigna. “Obvio, la banco, tiene todo para serlo y aparte ya ganó así que está bien para mí“, aseguró el actor en diálogo con este medio. Martín Salwe también expresó su apoyo: “La re banco”, sentenció el locutor.

“Yo estoy re conforme”, sintetizó a Teleshow Coti Romero, participante del certamen e integrante del streaming. “Nunca me molestó ninguna incorporación, siempre me adapto. Es más, me parece re bien porque Flor es una excelente bailarina, hace acrobacia, sabe del arte y es productora también así que me parece perfecto porque ella seguramente va a valorar todo. Además de que es una hermosa persona. Estoy feliz”, remarcó la correntina, sumando su apoyo a la incorporación de su excompañera de pista al jurado.

El debate fue tal que trascendió a las actuales participantes del ciclo, como María Eugenia Ritó, que usó las redes sociales para dar su visión. “Sorry chicos, pero Flor no tiene estelaridad ni trayectoria, menos taco gastado en el escenario como dice @Moria_Casan para ocupar la silla de Pampita. ¿Y sabe de show cuando después le afecta? Jajaja #toomuch”, sostuvo en su cuenta de X.

La panelista de Intrusos Laura Ubfal fue otra de las que opinó sobre la incorporación de Flor como jurado al programa de Tinelli y lanzó al aire algunos comentarios marcando su disconformidad con la decisión: “Es una injusticia porque va a calificar a la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte de la que ella se retiró”, remarcó.