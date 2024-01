Comienza el XVI torneo de Hockey Playa

Este sábado en la tarde y hasta el domingo, en la bajada 12 de la villa balnearia de Rada Tilly, se llevará adelante la XVI edición del Torneo Playas de Rada Tilly denominado Claudia “Clota” Cardonatti.

El certamen, es organizado por el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Todo listo para el hockey playero en Rada Tilly

Una nueva edición del Torneo de Hockey Playas «Claudia “Clota” Cardonatti» de Rada Tilly, comenzará a jugarse este sábado en la tarde y finalizando mañana domingo, bajo la organización del Club Náutico radatillense.

El lugar de competencia será la Av. Armada Argentina, Bajada Nº 12 de Rada Tilly. Se pondrá en juego las Copa Challenger 1ra Damas “Ariel Bersais”; Copa Challenger – 1ra Caballeros “Sergio Barle” y Copa Challenger – Mamis “Karina Casas”.

El torneo cuenta con el auspicio de las municipalidades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes, y se suma la colaboración de comercios y empresas de la región. La competencia se desarrollará en cuatro canchas que estarán diseñadas, con árbitros nacionales.

Serán parte un total de 62 equipos de las categorías Damas Mayores, Mamis, Caballeros y Menores. En Menores, tomarán parte jugadores de las categorías 2009 hasta 2013. Se sumarán elencos de Rosario, Mendoza y Neuquén.

En el lanzamiento oficial de la XVI edición del Torneo Playas de Rada Tilly realizado este viernes estuvieron presentes Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Ignacio Barreto, director de Deportes de Rada Tilly, Ricardo Echaín, titular del Club Náutico y Deportivo Rada Tilly, todos ellos acompañados de los sponsors de la competencia.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, agradeció al club organizador y el municipio de Rada Tilly “por hacernos partícipes de esta fiesta, que es el Seven de las playas”, quien a la vez destacó la colaboración permanente de ambas carteras deportivas de las dos ciudades al decir que “compartimos el deporte, ideas. Creemos que la actividad deportiva hay que desarrollarla y potenciarla y compartimos la intención de estar juntos con las instituciones».

Por su parte, Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, remarcó el trabajo articulado con el municipio de Comodoro Rivadavia: “Es un orgullo este evento, es especial, que tiene una historia muy grande en Rada Tilly y el club. Este crecimiento tiene que ver con el esfuerzo de muchas personas que han pasado por el club, que apuesta por esto; como fue Claudia (Cardonatti), a quien recordamos en cada uno de estos eventos. Es el reflejo de un trabajo en conjunto, con la presencia de Hernán (Martínez) y el apoyo de Comodoro” dijo.

Ignacio Barreto, director de Deportes de Rada Tilly, por su parte, agradeció el acompañamiento de Comodoro Deportes en esta nueva edición del Torneo Playas. “El club (Náutico) viene trabajando enormemente desde todos los ámbitos y desde la Secretaria (de Deportes) vamos a estar acompañando, como siempre, porque los clubes tienen claras la ideas y los objetivos. El impacto que genera en nuestra comunidad es importantísimo, lo que pasa estos días en nuestras playas. Eso motiva y hace que el deporte siga creciendo” reconoció.

HOCKEY – TORNEO PLAYAS CLAUDIA «CLOTA» CARDONATTI

En Rada Tilly

Organiza Club Náutico de Rada Tilly

Programa

Sábado

PRIMERA DAMAS

14:50 Las Chapis (PT) vs Pimentón

14:50 Patronelli vs Team Aloha

14:50 Llegamos Tarde vs La Muchachada

14:50 Vasquitas vs Búhos Hóckey

15:15 Como Hombre vs Palazzo

15:15 Branca HC vs Sinergia

15:15 Las 8 vs Lucía No es Santa

15:15 Las Forasteras vs Las Muchachas

19:25 Palazzo vs Pimentón

19:25 Las Chapis (PT) vs Como Hombres

19:25 Lucía No es Santa vs Búhos Hóckey

19:25 Vasquitas vs Las 8

19:50 Sinergia vs La Muchachada

19:50 Llegamos Tarde vs Branca HC

20:15 Las Muchachas del Coirón vs Team Aloha

20:15 Patronelli vs Las Forasteras

CABALLEROS

15:40 A Último Momento vs Quimera Naranja

15:40 Los Sanguinarios vs Osos Maduros

16:05 La Banda del Bula (CO) vs Quimera Celeste

16:05 La Marroneta vs Soldaditos de Fer (PT)

17:45 Quimera Naranja vs Los Sanguinarios

17:45 Osos Maduros vs. La Banda del Chato (CO)

18:10 Quimera Celeste vs KM Running

18:10 Soldaditos de Fer (PT) vs La Banda del Bula (CO)

19:50 Km Running vs. Soldaditos de Fer (PT)

19:50 La Banda del Bula (CO) vs La Marroneta

20:15 A Ultimo Momento vs Los Sanguinarios

20:15 Quimera Naranja vs La Banda del Chato (CO)

MAMIS

14:00 Cauquén (CO) vs Ensalada Rusa

14:25 Tiburonas (CO) vs A Último Momento

14:25 Las Primas vs Leon’s Hockey (CO)

14:25 Panteras HC (CO) vs Las Sin Palo (CO)

16:55 Palazzo vs Santino (PT)

16:55 Leon’s Hockey (CO) vs Santa tu Abuela

17:20 Las Sin Palo (CO) vs A Team

17:20 Suburbanas vs Panteras HC (CO)

19:00 Atlético Burbuja vs Cauquén (CO)

20:40 Cauquén (CO) vs Fugitivas

20:40 Vikingas vs Santino (PT)

21:05 Tiburonas (CO) vs Las Primas

21:05 Antares vs Panteras HC (CO)

MENORES

16:05 La Santineta (PT) vs Corta la Bocha

18:10 Fantasminas Azul vs La Santineta

CABALLERITOS

16:30 Santino (PT) vs San Jorge (CO)

17:20 Deportivo Sarmiento vs San Jorge (CO)

18:35 Santino (PT) vs Deportivo Sarmiento.