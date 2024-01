Alerta por los casos de rabia en murciélagos en Esquel

Días atrás se detectaron casos positivos de rabia aérea en murciélagos, en las localidades de Esquel y El Hoyo, por este motivo, la jefa del Departamento de Zooantroponosis de la Secretaría de Salud de Chubut, Alejandra Sandoval, recomendó especialmente “la vacunación antirrábica de perros y gatos, a partir de los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida”.

En este marco, la Secretaría de Salud provincial difundió una serie de recomendaciones orientadas a prevenir y controlar la transmisión de la rabia, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal.

Las medidas de cuidado difundidas por el equipo de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, están dirigidas a la población y cobran especial relevancia teniendo en cuenta que días atrás se detectaron cuatro casos positivos de rabia aérea en murciélagos, en las localidades cordilleranas de Esquel y El Hoyo, gracias a la vigilancia epidemiológica que se realiza de esta enfermedad.

Características de la enfermedad

Al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Zooantroponosis, Alejandra Sandoval, indicó que “la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los animales mamíferos, incluyendo al hombre”, y precisó que “en nuestro país los transmisores de rabia son principalmente los perros y los gatos, pero también algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros”, razón por la cual “es tan relevante la vacunación animal para prevenir esta enfermedad”.

“El virus se localiza en la saliva del animal infectado, que contagia la rabia mordiendo o lamiendo alguna zona lesionada del cuerpo de otro animal o de una persona”, explicó Sandoval.

Asimismo, la referente de la Secretaría de Salud provincial resaltó que “se trata de una enfermedad que no tiene cura una vez que se presentan los síntomas y que puede producir la muerte, si no se recibe el tratamiento adecuado a tiempo”.

Por tal motivo, “es muy importante que ante la mordedura de un animal las personas consulten rápidamente a un médico, en el centro de salud más cercano, para que se evalué si es necesario comenzar el tratamiento antirrábico”, destacó Sandoval, quien mencionó que ante cualquier eventualidad “también se puede consultar en el Centro de Zoonosis municipal de cada localidad”.

Otras recomendaciones

Por otro lado, la jefa del Departamento Provincial de Zooantroponosis comentó que “resulta fundamental cuidar a las mascotas para que no salgan a la calle o que, cuando salgan, lo hagan con collar y correa; castrarlos y no tener animales silvestres como mascotas”, enfatizó.

Además, recomendó a la población especialmente “la vacunación antirrábica de perros y gatos, a partir de los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida”, precisando que la misma puede efectuarse en los Centros de Zoonosis municipales y en las campañas de vacunación antirrábicas que se desarrollan periódicamente.

También es fundamental “evitar el contacto con perros y gatos en la vía pública”, mientras que “en el caso de encontrar un murciélago, la indicación es no tocarlo y evitar el contacto con nuestras mascotas”, indicó Sandoval, agregando la recomendación de “cubrirlo con un balde, caja o recipiente rígido, deslizar por debajo un cartón, a modo de tapa, y contactarse con el Centro de Zoonosis municipal para que sea analizado”.