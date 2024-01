Alerta por la filtración de más de 26.000 millones de contraseñas

Investigadores de seguridad digital anunciaron el descubrimiento de una base de datos con más 26.000 millones de registros de datos filtrados, la mayor revelada hasta ahora en la historia informática.

La filtración de contraseñas y otros datos afecta a usuarios a nivel global de una gran cantidad de plataformas y redes sociales, como el gigante chino de la mensajería Tencent y de la red social Weibo, X (ex Twitter), Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva y Telegram.

Según los investigadores de Security Discovery y CyberNews, la base de datos filtrada descubierta tiene un tamaño de 12 terabytes y fue denominada MOAB, sigla en inglés de Mother of all breaches, o Madre de todas las filtraciones.

Por este motivo, se alerta a los usuarios de redes y plataformas que verifiquen el estado de sus cuentas, actualicen sus contraseñas y activen el doble factor de autenticación.

El equipo de investigación cree que la base de datos de 26.000 millones de registros, encontrada en una instancia de almacenamiento abierta, haya sido compilada por un actor malicioso o un intermediario de datos.

La base fue completada gracias a una amplia gama de ciberataques, como robos de identidad, esquemas de estafas virtuales y accesos no autorizado a cuentas personales y confidenciales. «El conjunto de datos es extremadamente peligroso», afirmaron los investigadores que descubrieron la filtración.

Se estima que entre la información revelada y puesta al descubierto hay grandes cantidades de información personal como nombres, direcciones, números de teléfono y otra información personal identificable de los usuarios. Estos datos suelen ser objeto de robos de identidad y actividades fraudulentas. También Credenciales, como nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y contraseñas, lo que supone una amenaza importante, especialmente si las personas reutilizan las contraseñas en varias plataformas. Información financiera: exposición de datos financieros, incluidos números de tarjetas de crédito, detalles de cuentas bancarias y registros de transacciones. Este tipo de información puede aprovecharse para cometer fraudes financieros. Datos de redes sociales: registros de plataformas como Tencent, Weibo, Twitter y LinkedIn, entre otras redes sociales. Datos de entretenimiento y juegos: servicios como Deezer, Zynga y MyFitnessPal forman parte de la filtración e implica que las cuentas de usuario, las preferencias y, potencialmente, incluso los detalles de las compras dentro de las aplicaciones podrían verse comprometidos. Y hasta registros gubernamentales: organizaciones gubernamentales en varios países, lo que aumenta la preocupación por la exposición de datos sensibles y potencialmente compromete la seguridad nacional de varios países.

Redes y plataformas afectadas:

– Tencent: 1500 millones de cuentas.

– Weibo: 504 millones.

– MySpace: 360 millones.

– X (ex Twitter): 281 millones.

– Deezer: 258 millones.

– LinkedIn: 251 millones.

– AdultFriendFinder: 220 millones.

– Zynga: 217 millones.

– Adobe: 153 millones.

– MyFitnessPal: 151 millones.

– Canva: 143 millones.

– Badoo: 127 millones.