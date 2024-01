Aguirre: «Para las pymes, los empleados son la última variable de ajuste»

Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, consideró que los empleados son para las pequeñas y medianas empresas «la última variable de ajuste, porque son parte integral de nuestros negocios».

El comerciante fue entrevistado por El Diario Web y analizó cuál será el rol de los dueños de negocios como empleadores y de los estados provinciales y municipales para paliar la grave crisis que atraviesa la economía argentina.

―En los últimos días hubo comparaciones de la crisis actual con la de 2001 y comerciantes que hablaron de empezar con reducción de personal como primera medida. ¿Coincide con esas opiniones?

―Estimo que son apreciaciones a título personal, porque entiendo que no en todos los rubros del comercio, ni todos los tamaños de comercio están atravesando las mismas vicisitudes. Cuando hablamos de crisis, y vos hacés referencia y me preguntás puntualmente por la del 2001, te diría que cada crisis tiene componentes propios que la hacen diferente a las demás. En el caso puntual de esto, nosotros venimos atravesando ya hace un tiempo bastante prolongado una crisis de expectativas motivada por la incertidumbre.

―¿A qué tipo de incertidumbre se refiere?

―En el caso puntual de los comerciantes, lo que nos está sucediendo es que hace mucho tiempo no tenemos valores de referencia. Lo que se puede ver en el tema tarifas, o en obras sociales, o en valores hasta del combustible, es algo que nunca tuvo en el último tiempo un valor en base al cual se pueda establecer una planificación certera. Lo que sí se nota es una situación de caída de ventas, que se venía dando ya, a la que se le sumó una exacerbación de la inflación. Entonces es un contexto que por un lado es recesivo y por otro lado inflacionario.

―¿Cómo actúan los comerciantes ante esa falta de certezas?

―En ese punto lo que uno intenta establecer es achicar el margen lo más posible entre lo que es deseable y lo que es posible. Entendiendo la situación de nuestros empleados, en la medida de lo posible uno va intentando paliar la situación en la que viven con respecto al aumento continuado y sostenido de precios. Nosotros venimos de cerrar el tercer tramo de la paritaria anterior y deberíamos sentarnos a negociar ya en estos próximos días una nueva paritaria. A partir de ahí y entendiendo la situación en la que estamos todos viviendo intentaremos negociar el acuerdo que sea más satisfactorio posible para todas las partes.



―¿Está sobre la mesa la posibilidad de efectuar despidos?

―En el caso puntual de las pymes, los que tenemos una cantidad relativamente pequeña de empleados establecemos un vínculo diferente con ellos. Más que nuestros empleados, son parte integral de nuestros negocios y, en general, son la última variable de ajuste, no la primera. Entonces se intenta conseguir la solución que sea más satisfactoria para todos. No podemos establecer un valor de referencia de si el aumento va a ser del 10, del 20, del 30 por ciento. Es decir, no podemos establecer ahora un valor que equipare linealmente a la inflación en un contexto de caída muy marcada de ventas. Habrá que encontrar alguna solución que nos satisfaga a todos, teniendo en cuenta que la última variable de ajuste son los empleados.

―¿Cómo es el panorama general del comercio en Comodoro?

―No se están viendo ni locales cerrados, ni despidos. Es una posibilidad que está latente, es una situación que ya vivimos, ya te digo, en contexto de crisis diferentes a la que tal vez estamos viviendo ahora. Habrá que ir con mucho cuidado, tener soluciones creativas y ver de qué manera entre todos empujamos para el mismo lado el carro. La idea es continuar trabajando, encontrando soluciones.

―¿Cuál cree que es el rol que deben asumir los estados provinciales y municipales en este contexto?

―No sé si en este momento, con un Estado quebrado, sin posibilidad de pagos, podemos negociar algo. Lo que sí es cierto es que en este caso lo que necesitamos del Estado, tanto provincial como los estados municipales, en el caso de Comodoro, es cambiar la percepción que tiene la gente y lograr que se perciba que están de nuestro lado, del lado de la gente. Que no sean una máquina de impedir en la percepción de la gente, sino una máquina de posibilitar. Que sean parte del engranaje, que sean parte de la solución.

―¿Qué tipo de medidas podría tomar el Poder Ejecutivo para favorecer esa solución?

―Respecto a si podemos pedir hacia adelante alguna dilación en el pago de algún impuesto, alguna reducción en alguna alícuota de alguna tasa o de algún impuesto, son medidas que en todo caso deberían estar en estudio y deberíamos sentarnos a consensuar. Hoy no hay nada, no está visto eso. Lo que necesitamos es diálogo y ver de qué manera, sin afectar a nadie, se llega a una mejor solución para todos.