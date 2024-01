VIDEO Adorni: «Si no se aprueba la ley vamos a seguir en la decadencia»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone» el Ejecutivo, y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al referirse a la aprobación de la denominada ley ómnibus.

«No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en material de libertad va a ser escuchado», reiteró Adorni en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

El funcionario consideró que el DNU que busca desregular la economía “no presenta aspectos inconstitucionales”, y afirmó que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” como para que se apruebe en el Congreso la “ley ómnibus”.

“Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. Vamos a seguir en la decadencia”, agregó.

El funcionario también aseguró que “el Gobierno está convencido de dónde quiere ir” con la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y que su aprobación “depende del Congreso para evitar el desastre”.