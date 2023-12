Romeo, secretario de Merino, avisó: «Con los que no trabajen, no nos va a temblar el pulso»

Mario Romeo, elegido por Gerardo Merino para encabezar la Secretaría de Gobierno de Trelew desde el 10 de diciembre, habló en AzM Radio sobre el nuevo organigrama municipal y aseguró que relevará -desde el área de Recursos Humanos, que integra su cartera- el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados.

«Apuntamos al fortalecimiento institucional: el respeto a las ordenanzas, que el ejemplo lo empecemos a dar nosotros de que las cosas hay que cumplirlas, con premios y castigos. Lo principal es ordenar el municipio desde adentro en el primer tiempo y empezar a transmitirlo hacia afuera«, expresó Romero.

En diálogo con AzM Radio, elogió la decisión de recortar puestos de asesores anunciada por el futuro intendente: «Sin dudas hay que hacer eso. Hay 50 cargos de la planta política que se redujeron. Hicimos una estructura más óptima y esperamos que en la próxima sesión se apruebe el organigrama nuevo. Con esa organización entendemos que se puede trabajar en condiciones normales«.

«Hay que organizar Recursos Humanos. Hay que ver los contratos que hay, quiénes cumplen su tarea, quiénes no cumplen. La gente que trabaja sabe bien que no va a tener ningún inconveniente con la gestión municipal que vamos a llevar adelante, pero la persona que no trabaje, no nos va a temblar el pulso en decirle que por favor se retire, o que se queden donde están», prometió.

