Nación entregó los premios Houssay y Jorge Sábato

En el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), en una ceremonia encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, junto al secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado se realizó la entrega de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sábato, y la Distinción Investigador/a de la Nación.

Entre las personas ganadoras de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo otorgó al doctor Oscar Oszlak el Premio Investigador/a de la Nación Argentina, y se le hizo entrega de una medalla de oro y 5.200.000 pesos.

Discurso oficial

En su discurso, Filmus felicitó a los premiados y aseguró: “Ser científico en Argentina ya merece ser un premio, no solo por las condiciones difíciles en las que se trabaja sino también por la incertidumbre que tiene esta profesión, y justamente ahora estamos viviendo uno de esos momentos. Estamos preocupados por el futuro de la ciencia en Argentina, y en ese contexto, premiar tiene que ver con un Estado que necesita de la ciencia y la tecnología y que no puede generar un desarrollo pujante, soberano, federal e inclusivo sin su aporte. Nosotros apostamos y creemos que las políticas de Estado son las que favorecen a ello”.

El Ministro de Ciencia destacó también “el orgullo particular de que este premio Distinción sea para las Ciencias Sociales. Me parece que es un reconocimiento enorme en un momento en donde están siendo cuestionadas. Pero también es un reconocimiento para un investigador del Estado, que es algo que también está en discusión. Entonces, hoy más que nunca es necesario recuperar los trabajos de Oscar”.

“Creemos que es imprescindible que la comunidad científica, acompañada de la sociedad en general, tenga condiciones para desarrollarse en el futuro con parámetros sólidos. Tenemos un compromiso para garantizar que las políticas científico-tecnológicas sean políticas de Estado. Estamos premiando trayectoria, y ese tiempo de trabajo no puede estar supeditado a la espera de qué va a ocurrir cada 4 años”, continuó Filmus. Y finalizó: “Este reconocimiento lo hacemos en nombre del Presidente de la Nación, del Estado Argentino y de nuestro pueblo. No hay un pueblo que pueda acceder al bienestar sin ciencia y tecnología. Nuestro sueño es que nuestro trabajo signifique una vida digna para todos los argentinos y argentinas”.

Por su parte, el secretario Hurtado expresó: “En estos 4 años pusimos desde este Ministerio todos los esfuerzos en el impulso de instrumentos, estrategias y acciones que se orientaron a superar la inestabilidad de las políticas y metas en ciencia y tecnología en el mediano y largo plazo, que impactan sobre nuestras instituciones. Sin ciencia y tecnología en la primera línea de las políticas públicas no existe un proyecto de país viable”.

En sus palabras de agradecimiento, Oszlak manifestó: “Agradezco al Gobierno nacional por la distinción. Hoy se honra la cosecha de una larga siembra, de largos años de investigación y transmisión de conocimientos en un proceso en el que es justo reconocer a mis maestros, colaboradores, colegas e instituciones que me brindaron sus recursos, y por supuesto a familiares y amigos. Con todos ellos quiero compartir esta distinción y agradecer al jurado”.

Los premios son organizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, y reconocen a quienes contribuyeron a lo largo de su carrera científica a producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, y promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos.

Los premios

Los Premios Houssay 2023 fueron para Diego Omar Crocci Russo (área Ciencias Biológicas y Bioquímica); Iván Angiono (área Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía); Paula Messina (área Química no biológica; Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera); y María Cecilia Abdo Ferez (área Ciencias Sociales).

Los Premios Houssay Trayectoria 2023 tuvieron como ganadoras y ganadores a Marcelo Aizen (área Ciencias Biológicas y Bioquímica); Silvia Goyanes (área Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía); Miguel Ángel Blesa (área Química no biológica; Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera); y Oscar Ozlak (área Ciencias Sociales).

El Premio Jorge Sabato lo obtuvo el doctor Miguel Laborde del área de Química no biológica; Ciencias de la Tierra (paleontología y geología), del Agua y de la Atmósfera.

Participaron también del evento el subsecretario de Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Federico Agüero; y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis en representación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT).

Premio Houssay

Dirigido a investigadores que no hayan cumplido los 45 (cuarenta y cinco) años de edad al 1 de enero de 2023; y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 (cuarenta y ocho) años de edad antes de la misma fecha. A su vez, se otorgará preferencia a quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Por cada área de conocimiento, se seleccionará a un/a ganador/a, quien recibirá una medalla, un diploma y $700.000.

Premio Houssay Trayectoria

Destinado a investigadores que cuenten con, al menos, 45 (cuarenta y cinco) años al 1 de enero de 2023; y a investigadoras que cuenten con, al menos, 48 (cuarenta y ocho) años de edad antes de la misma fecha. Tendrán prioridad quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Por cada área de conocimiento, se seleccionará a un/a ganador/a, quien recibirá una medalla, un diploma y $1.200.000.

Premio Jorge Sábato

Es un reconocimiento a investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país. Se seleccionará a una persona finalista por cada área de conocimiento que haya desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Entre ellas y ellos, se elegirá al ganador o la ganadora que recibirá una medalla, un diploma y $1.500.000.

La Comisión de la Distinción

Recibe los dictámenes de las Comisiones Evaluadoras y designa en forma definitiva a las personas ganadoras de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato. Estuvo integrada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el subsecretario de Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Federico Agüero (ambos en representación del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, COFECYT); la presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis (en representación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, CICYT); el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.