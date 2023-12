Los chubutenses de gran actuación en el Nacional de Menores

Dias pasados, se disputó en la ciudad de Neuquen, el ultimo Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores, competencia que convocó a deportistas de toda a Patagonia, entre ellos, los representantes de los clubes de la ASOTENECH.

Los jovencitos de Chubut cumplieron con una gran actuación, con las buenas performances logradas por Guadalupe Marin, Justina Lassaga. Lucio Vulcano y Bautista Suffriti.

En el Nacional, otras gran performances de los Menores de Chubut

En la ciudad de Neuquén, en las instalaciones de los clubes El Biguá, Neuquén y Banco Provincia, se jugó dias pasados, la ultima edición del Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores.

De este importante certamen, y tal como lo hicieron durante todo el 2023 con enorme esfuerzo de los deportistas, sus familias y sus clubes, fueron parte jugadores y jugadoras menores de la ASOTENECH, que lograron una destacada labor.

En Sub 14 Damas, la trelewense Guadalupe Marina llegó a semifinales en la cual fue superada en un parejo match por Caira Vega Gudiño ( de Bs As), clasificada N°1 6/4 6/7 6/3. Vale destacar que ya antes cuando era Sub 12, Guadalupe había logrado estar en semifinales de un Nacional.

En tanto, en Dobles, Justina Lassaga, también de Trelew, junto a Caira Vega Gudiño, consiguieron el campeonato al vencer 7/6 7/5 a Malena Molina/Mercedes Zunino. Asimismo, los Sub 10 fueron semifinalistas del Singles donde Lucio Vulcano fue superado 7/5 6/7 7/6 por Milo Doartero (también de Buenos Aires) preclasificado N º 1 luego de más de 3 hs de juego.

En tanto, Bautista Suffriti le ganó a 4/6 7/6 6/3 ante Feliciano Bracco ( Bs As) luego de 2 hs,30 horas de juego. Cabe mencionar que de los 4 nacionales por equipos, en tres de ellos estuvieron en el podio: lograron el primer lugar en Santiago del Estero ,2dos en Trelew, te4rcer puesto en Buenos Aires y séptimo escalón en Villa María.