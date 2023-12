¿Cómo afectan las luces de Navidad a nuestra wifi?

Ya llega el 8 de diciembre, y si bien algunos ya arrancaron con los arreglos navideños, este viernes muchos comenzarán a colgar guirnaldas, armar el arbolito y colocar luces en puertas y ventanas.

Árboles de Navidad, pesebres, luces de todo tipo, coronas navideñas y otros elementos inundarán diferentes lugares hasta, normalmente, pasado el 6 de enero, el día de los Reyes Magos que supone el fin de las navidades para la mayoría de personas..

Es que la decoración navideña es algo que muchas personas se toman más en serio de lo que parece, queriendo que su hogar luzca lo más bonito y festivo posible. Así, se suelen poner luces en las ventanas, en balcones, terrazas, como no, en el árbol, alrededor de una puerta, y un largo etcétera, porque la decoración es algo muy libre y creativo.

Sin duda las luces parecen un imprescindible en este ambiente pero, desafortunadamente, contarían con un problema que no es muy conocido para la mayoría de gente.

Así lo recoge un artículo de ‘The Sun’, que publica una investigación realizada por el proveedor de banda ancha Zen. Se trata de un hallazgo que afirma que las luces de Navidad interfieren en la red WIFI, haciendo que esta vaya más lenta, se pueda cortar o incluso que deje de funcionar completamente. Y según la cantidad, sus efectos pueden amplificarse

Siguiendo las afirmaciones de esta investigación: “Es posible que unas pocas luces no tengan mucho impacto, pero cuando tienes cientos de ellas en tu casa, sus efectos pueden amplificarse, causando potencialmente interferencias con tu señal wifi y, en última instancia, caídas de conexione”».

Pero, ¿cómo pueden unas simples lucecitas entorpecer el WIFI en casa, la oficina o en cualquier otro lugar? Según se explica en la revista británica, estas hileras luminosas, en gran cantidad, son capaces de crear campos electromagnéticos que interfieran con la banda ancha inalámbrica, es decir, con la red WIFI.

Además, estas interferencias se sumarían a las que ya se conocen que provocan otros aparatos que tenemos en casa como el microondas, horno, algunas lámparas, monitores para bebes, altavoces estéreo o incluso algunas heladeras.