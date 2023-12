Bullrich: «Hoy empieza un camino que no tiene vuelta atrás; se terminan los cortes»

La ministra de Seguridad,, dijo que «hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás» con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán «judicializadas» tras la jornada de protestas.

«Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje», sostuvo la funcionaria en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.



Bullrich adelantó que a los que corten las calles «se les pedirá que suban a la vereda» y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, «habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos».

«Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás», agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que «se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes» y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

«No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo», indicó Bullrich y agregó: «Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener».

Bullrich explicó que «hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado» en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela», y añadió: «Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar»

«Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás», insistió.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que «en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete» y dijo que «habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación».

En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: «Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo», completó.



Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que «habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción» para «realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres».

Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: «El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden».



«La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse», concluyó la funcionaria.