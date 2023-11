Wanda Nara reveló qué hizo Mauro Icardi apenas se enteró de que ella tenía leucemia

Wanda Nara reapareció en Ballando con le Stelle, la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci. Tras confirmar su batalla contra la leucemia, la mediática destacó un gesto significativo de su esposo, el futbolista Mauro Icardi, durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

“La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad”, afirmó la conductora argentina. Y aprovechó para revelar el comportamiento de su marido que la conmovió: “Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme”.

“Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud; uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”, reflexionó la mediática, muy emocionada por el cariño y la contención que recibió del padre de sus hijas menores, Isabella y Francesca.

La hermana de Zaira Nara aseguró que “al verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas”. De esta manera, la empresaria dejó en evidencia la fortaleza de su relación con el jugador de fútbol del Galatasaray y también resaltó la importancia de la compasión y el apoyo incondicional en los momentos de adversidad.

En otra oportunidad, la exconductora de Masterchef contó en el ciclo de la televisión italiana detalles de cuando se había enterado que estaba enferma. Tras haber estado seis meses conduciendo el ciclo de Telefe Masterchef, se fue a hacer una serie de estudios de rutina previos a su viaje a Milán. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

La empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.

Además, relató que sus hijos se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.

Luego de esta entrevista, Wanda decidió contar qué enfermedad tenía a través de sus redes sociales. El pasado 28 de octubre, la mediática confirmó que le diagnosticaron leucemia. Esta fue la primera vez que se animó a contarlo de manera pública, más allá de la información que se había filtrado en los medios. “Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad”, reconoció.

También utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una mención especial a aquellos que la cuestionaron por no querer hablar del tema o hablar tanto del tema y que la trataron de “especuladora” o de “mentirosa”. La conductora señaló: “Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”.

Por otra parte, en el plano laboral, la empresaria tiene previsto regresar a trabajar a la Argentina, ya que firmó contrato con Telefe por un par de años. “Se vienen muchos proyectos nuevos dentro de muy poquito se van a enterar y vuelvo a la televisión argentina”, adelantó en sus redes sociales. Y sin dar mayores detalles, reveló algo de lo que se vendrá: “Siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho”.