¿Puede la IA predecir el Gordo de Navidad?

En España, queda poco más de un mes para que se anuncien los números premiados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, evento que repartirá millones de euros entre los ganadores.

Y aunque el boleto ganador se descubre la mañana del mismo 22 de diciembre, ya hay quienes le preguntaron a la inteligencia artificial (IA) que haga sus predicciones. Por esto, ChatGPT analizó los 210 sorteos de Navidad que ya se han celebrado, de 1812 al 2022 y calculó el número que tiene más probabilidades de ser el que se lleve el mayor premio.

Y si bien la respuesta que dio ChatGPT no es nada certero, ya que , sorteo está en manos del azar y la IA no puede predecir lo que ocurrirá el mes que viene, debido a la demanda, el número terminó por agotarse.

Es que ChatGPT solo puede basarse en información del pasado. En este caso, se ha centrado en los boletos premiados de ediciones de la Lotería de Navidad anteriores. Por lo tanto, el boleto que la IA cree que tiene más probabilidades para ganar realmente tiene las mismas posibilidades que el resto.

No obstante, existen personas que han decidido confiar en sus predicciones, que fue el 03695, disponible sólo en una agencia, que en poco tiempo agotó su existencia.

Otro de los números que ChatGPT consideró que podría ser el ganador fue el 02695. No obstante, este solo sería premiado en caso de empate en la segunda posición de las unidades de millar entre el 2 y el 3.

La explicación que dio la IA para señalar que dichos números serán los favoritos del azar es que el número 0 ha sido, hasta el momento, el más repetido en la primera posición del sorteo. En total, ha coincidido como primera cifra en 64 ediciones del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.