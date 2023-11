La 1° Fecha del Aguas Abiertas, fue para Fondacaro y Conde

Este lunes, comenzó la disputa del Campeonato de Natación en Aguas Abiertas, competencia que tuvo lugar en su inicio en la ciudad de trelew, con la participación de unos 120 nadadores de la zona y de la región.

Como ganadores, en rama masculina se coronó César Fondacaro, mientras que Jésica Conde lo hizo en la rama femenina.

Con 120 competidores, se abrió el Campeonato de Aguas Abiertas

César Fondacaro y Jésica Conde se quedaron con la prueba principal de la primera fecha del campeonato de Aguas Abiertas que se desarrolló con gran éxito, este lunes, en aguas del Río Chubut., en una carrera que se dividió en tres distancias uniendo los puentes Stephen James, Hendre y Mafía de la ciudad de Trelew.

Esta competencia de natación fue acompañada por el Trelew Bureau de Eventos del Entretur.

Por su parte, Elías Zárate y Angelina Ríos fueron los ganadores de la prueba de 3500 metros, mientras que Joaquín Suquia y Macarena Sepúlveda fueron quienes se quedaron con la competencia de 1800 metros.

Fabián Maldonado, organizador de la competencia, al culminar la prueba, expresó: “La verdad que duplicamos nuestras expectativas porque el año pasado contamos con 60 nadadores y este año casi 120, provenientes de distintos lugares. El río está alto, con una temperatura de agua de 14 grados, con mucha corriente, lo que hizo la prueba muy rápida”.

En este sentido, destacó: “Hicimos una ardua tarea de limpieza durante dos semanas y dio sus frutos, porque los nadadores pudieron disfrutar de una competencia en un río limpio”.

El vencedor de la prueba principal de 5000 metros, César Fondacaro, se refirió al desarrollo de la competencia: “Es la primera vez que corro esta prueba. Me sumé por primera vez a esta experiencia en el río. Yo hago wáter polo con el resto del equipo y nos mantenemos en ritmo, por eso llegamos todos prácticamente juntos. Estaba muy fría el agua, pero una vez que comenzamos a nadar nos olvidamos un poco. Mucho caudal de agua en el río y llegamos todos juntos. Me gustó la experiencia y seguiremos participando en las próximas fechas”.

Por su parte, la triunfadora entre las Damas fue Jésica Conde, manifestó: “La verdad que es la segunda vez que la hago. Muy fría el agua, pero una experiencia hermosa. Me gusta mucho nadar, dado que más allá de dedicarme a triatlón, la parte del agua es la que más me gusta. Es una locura haber ganado la prueba. No lo esperaba. Ayuda mucho el caudal y la corriente del río. Voy a tratar de seguir participando de las otras fechas”.