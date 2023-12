Homenajearon a la tripulación del destructor ARA Bouchard

En el muelle de la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), se llevó a cabo una ceremonia para homenajear a la tripulación del destructor ARA “Bouchard” durante 1982. El lugar elegido para el reconocimiento fue desde donde zarpó el buque, con rumbo sur, para su participación en el Conflicto del Atlántico Sur.

El acto fue presidido por el Comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Carlos María Allievi; acompañado por el Jefe de la BNPB, Comodoro de Marina Martín Laborda Molteni, y el Capitán de Navío VGM (RE) Washington Bárcena, quien fue el comandante de la unidad durante la Guerra de Malvinas.

Asistieron, además, personal de oficiales, suboficiales, marineros, conscriptos y civiles integrantes de la tripulación del buque que participó en el conflicto por las Islas Malvinas; quienes estuvieron acompañados por familiares, amigos y Veteranos de Guerra de Malvinas pertenecientes a otras unidades.

Homenaje

Durante la ceremonia tomó la palabra el ex comandante del destructor ARA “Bouchard”, Capitán de Navío VGM (RE) Bárcena. En su discurso hizo un breve recorrido por aquellos hechos que marcaron la participación en la gesta por Malvinas como lo fue el bloqueo de ingreso y salida a Puerto Argentino; la planificación del ataque a la flota británica, y el épico rescate de los náufragos del crucero ARA “General Belgrano”, logrando salvar a 64 de los sobrevivientes.

Recordó el reconocimiento que sintieron como Veteranos de Guerra durante el desfile realizado en 2019 durante los festejos por la Independencia. Explicó que esto renovó sus ganas de compartir lo vivido durante 1982. “Empezamos a dar charlas, escribir libros, dar notas y generar espacios de encuentro para tratar de transmitir lo que significan para nosotros las Islas Malvinas. Queremos crear conciencia y lo seguiremos haciendo” enfatizó el ex comandante del ARA “Bouchard”.

Luego, el Comandante de la Flota de Mar se dirigió a los ex integrantes de la tripulación, manifestando: “Siempre le digo al personal a mi cargo que uno no puede defender lo que no ama, y no ama lo que no conoce. Entonces para nosotros es un orgullo y privilegio que hoy nos acompañen y nos inviten a participar de esta ceremonia”; por lo que manifestó su agradecimiento subrayando la importancia de la presencia de todos los asistentes, y el acto de recordar y honrar a esa valiente tripulación y su invalorable contribución en defensa de las Islas Malvinas.